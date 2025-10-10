SANTIAGO, R.D. El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) reinauguró su Escuela Tabacalera colocándole el nombre de Hipólito Mejía en honor al expresidente de la República por sus aportes al sector agropecuario nacional y a la industria del tabaco como exdirector de la entidad en 1965.

Asistieron el expresidente Hipólito Mejía, sus hijos la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Ramón Hipólito, Lisa; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el director de la Policía, Juan Bautista Jiménez; la empresaria y dirigente del PRM, Sonia Guzmán; los alcaldes de Villa González, Cesar Álvarez; de Navarrete, Noel Peralta y de la Canela, Carmen López.

También participaron el presidente ad vitam de la Asociación de Productores de Cigarros (PROCIGAR), Henrik Kelner; el presidente de PROCIGAR, Litto Gómez; el presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos (ADOCITAB), Radhamés Rodríguez; el subdirector del INTABACO, Radhames Díaz, el director Industrial y encargado de la Escuela, Luis Tejera y otras personalidades.

Hipólito Mejía destacó el desarrollo de la industria del tabaco en República Dominicana que genera más de 1,340 millones dólares en exportaciones al año y miles de empleos directos e indirectos. Resaltó la importancia de la educación para el desarrollo de las naciones.

Mientras que Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional e hija del exmandatario, agradeció la distinción otorgada a su padre y dijo que el gobierno dominicano impulsa el desarrollo de este sector tan pujante de la economía, alegando que el cigarro dominicano es Patrimonio Cultural de la República Dominicana.

Señaló que el sector tabaco genera más de 110 mil empleos directos e indirectos y es el principal generador de puestos de trabajo de zonas francas en el país con más de 38,000 personas.

En tanto que Iván Hernández Guzmán, director del INTABACO, informó que con la remodelación y relanzamiento de la Escuela Tabacalera se dota a jóvenes de escasos recursos de conocimientos para su inserción en el mercado laboral y apoya a la industria con la oferta de mano de obra calificada.

Hernández Guzmán resaltó los aportes de Hipólito Mejía al sector del tabaco cuando fue director de la entidad introduciendo nuevas prácticas de siembra y elaboración de cigarros aplicadas internacionalmente; así como su contribución al desarrollo agrícola de otros productos como el aguacate, vegetales, entre otros.

El director del Intabaco indicó que la Escuela Tabacalera fue ampliada y remodelada con capacidad para más de 50 estudiantes y equipada con las herramientas necesarias para la docencia de elaboración de tabaco 100 por ciento a mano.

Resaltó que más 600 jóvenes han sido capacitados de manera gratuita en el proceso de elaboración del tabaco en los últimos cuatro años, y que más del 95% de los mismos se han insertado en el mercado laboral.

Agregó que con este programa el estado cumple con la labor social de generación de empleos y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Más sobre la Escuela Tabacalera

La Escuela Tabacalera del Intabaco ofrece una aula estructurada y diseñada para la capacitación en Elaboración de Cigarros Artesanal con equipos y materia prima necesaria para la capacitación de los estudiantes. Cuenta con maestros tabaqueros con altos estándares de conocimiento y cuando los estudiantes culminan los cursos la institución da seguimiento hasta que obtenga un empleo.

También ofrece entrenamientos de procesamiento del tabaco, fermentación, despalille, empaque de tabaco, empaque de cigarros, entre otros.

Destacó que el Intabaco tiene un acuerdo con el Instituto Técnico Profesional (INFOTEP) para que los estudiantes salgan certificados por ambas instituciones. También con el Gabinete de Política Social para la formación de los jóvenes del Programa Oportunidad 14-24.