Intec dona ventiladores mecánicos a hospital

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) donó cuatro ventiladores mecánicos mecánicos Air Intec al Hospital General Regional Doctor Marcelino Vélez Santana, en Herrera, Santo Domingo Oeste, que serán asignados a la unidad de emergencia clínica.

Una nota dice que la donación fue recibida por Ruth Pimentel, gerente de Medicina Interna, quien indicó que los utilizarán en pacientes que ameriten la intubación inmediata al llegar a la emergencia.

Al entregar los ventiladores, el vicerrector Académico del Intec, Arturo del Villar, indicó que las cuatro unidades donadas al hospital Marcelino Vélez Santana pertenecen a los equipos fabricados por estudiantes, profesores, colaboradores y egresados de la universidad durante la pandemia del COVID-19, en un esfuerzo al que se unieron diversas empresas patrocinadoras.

“Estos ventiladores son la muestra de un trabajo multidisciplinario en el que se involucraron profesores, estudiantes y egresados de diferentes carreras de la academia, en un principio fueron nuestro gran aporte para hacer frente al impacto del COVID-19 en República Dominicana, pero hoy serán de gran ayuda en la emergencia de este importante centro de salud”, dijo del Villar, quien estuvo acompañado por Betsy Campsteyn, coordinadora general de Laboratorios de la unioversidad, y Manuel Guerrero, estudiante de Ingenierías. Según la nota, ha donado 300.

