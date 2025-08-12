Inteligencia Artificial Gemini Live: novedades y aplicaciones  

El año pasado, Google presentó Gemini Live, una nueva función impulsada por IA que permite a los usuarios mantener una conversación fluida y natural con Gemini, el chatbot de IA del gigante tecnológico. Esta función permitía a los usuarios comunicarse, compartir la pantalla, intercambiar ideas y obtener información sobre el mundo que les rodeaba usando la cámara del teléfono. Sin embargo, Gemini Live omitió una función muy importante: la integración con otros servicios de Google.

Ahora, Google está implementando la tan esperada función que permite a los usuarios acceder a aplicaciones como Keep y tareas mientras participan en conversaciones en tiempo real con Gemini Live. Descubierta por primera vez por 9to5Google, la nueva función aparece como un chip justo encima de los controles de pantalla completa con un indicador de carga circular, tal como se ve al acceder a un servicio de Google en la aplicación Gemini.

Si bien se puede pedir directamente a Gemini Live que acceda a los servicios propios de Google, comandos generales como «¿Tengo algún recordatorio hoy?» también funcionan. Como es de esperar de Gemini Live, el acceso a la aplicación también funciona al compartir la pantalla con Gemini.

Para comprobar si Gemini Live puede acceder a las apps de Google, simplemente abre la app de Gemini, pulsa el botón Live que aparece en la esquina inferior derecha y verás pequeños indicadores de las apps conectadas cuando Gemini Live las esté usando. Por ejemplo, puedes pedirle a Gemini Live que revise tus eventos del día, que cree uno nuevo con tu voz e incluso que apunte la cámara a detalles como la fecha y la hora y pida al chatbot de IA que lo añada a tu calendario.

En cuanto a Google Maps, Gemini Live puede guiarte a un lugar específico. Si bien no inicia la navegación para ciertos eventos, la función crea un enlace que, al pulsarlo, inicia la navegación. En cuanto a Tareas y Keep, Gemini Live ahora puede mostrar tus listas guardadas y añadir notas a Keep.

La nueva función está disponible actualmente en las versiones de Gemini Live para Android e iOS. Y, por si te lo preguntabas, la integración de Gemini Live con las apps de Google funciona tanto para usuarios gratuitos como de pago.