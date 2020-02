Inteligencia de EEUU alerta Rusia busca favorecer reelección Trump

Agencias de inteligencia han advertido a los congresistas en Washington de que Rusia ha estado interfiriendo en la campaña de 2020 con el objetivo de que el presidente Donald Trump sea reelegido, según el periódico The New York Times.

Esta información al Congreso de Estados Unidos ha enfurecido al parecer a Trump, que se quejó de que sus oponentes del Partido Demócrata podían utilizar esos datos contra él, según asegura el rotativo, que cita a personas cercanas al asunto.

Las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron hace tres años que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 para potenciar las opciones de Trump, algo que corroboró el fiscal especial Robert Mueller en un informe que presentó el año pasado tras una larga investigación.

Aunque estos servicios han asegurado que las interferencias nunca se han detenido, según las nuevas advertencias Rusia también tiene intención de tomar partido tanto en las elecciones generales como en las elecciones primarias demócratas, donde compiten varios candidatos para elegir cuál de ellos se enfrentará a Trump el próximo noviembre.

El congresista por California, Adam Schiff, aseguró en su cuenta de Twitter que si “los informes son ciertos y el presidente está interfiriendo en esto, está otra vez poniendo en peligro nuestros esfuerzos por detener las intromisiones extranjeras”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, designó precisamente este jueves a Richard Grenell como director interino de Inteligencia Nacional, órgano desde el que se coordinan todas las agencias de inteligencia de EE.UU. Grenell, de 58 años, ocupaba desde abril de 2018 el cargo de embajador estadounidense en Alemania.

Grenell, de estilo contundente y muy cercano a Trump, sustituirá al actual director interino, Joseph Maguire. El puesto ha sido ocupado de manera provisional desde la salida el pasado año de Dan Coats, un exsenador republicano, quien chocó con Trump en diversos asuntos de inteligencia.

También a Bernie Sanders

Washington.-EFE.- Las agencias de inteligencia de EE.UU. han advertido al senador y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders que Rusia está tratando de interferir a su favor en las primarias demócratas, informó este viernes el diario The Washington Post. Aunque no se han dado detalles acerca de estos esfuerzos rusos, Sanders apuntó “a propaganda en internet” para sembrar la división en el país. “No me importa, francamente, quién Putin quiere que sea presidente. Mi mensaje a Putin es claro- manténgase alejado de las elecciones estadounidenses y como presidente me aseguraré que sea así”, agregó Sanders. La noticia se produce poco después de que el diario The New York Times afirmara que Moscú estaba tratando también de favorecer a Trump.