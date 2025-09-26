Desde la madrugada de este viernes, fuertes lluvias afectan gran parte del territorio de la República Dominicana, provocadas por una activa onda tropical con alto potencial ciclónico, ubicada al oeste y con dirección hacia Haití.

Las localidades afectadas por aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, son La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales.

«Durante la tarde, las lluvias se extenderán a Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, y persistirán durante las primeras horas de la noche, para luego ir gradualmente desapareciendo la actividad mencionada», informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) a través de su boletín de las 6:00 a.m..

Actividad ciclónica

De igual forma, la institución comunicó que Gabrielle ahora es un post-ciclón tropical, que se localiza a unos 230 kilómetros al oeste de las Azores.

«Se mueve hacia el este a unos 46 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 100 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno. No presenta peligro para la República Dominicana», dijo.

En tanto que Humberto, ahora un huracán categoría 1, se encuentra a 750 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, y posee vientos máximos sostenidos de 120 km/h con ráfagas superiores. «Se mueve hacia el noroeste a 6 km/h», expresó Indomet, al tiempo de asegurar que este fenómeno no presenta peligro para la República Dominicana.

