¡Paraguas en mano! Llueve a cántaros en el territorio dominicano

  • Ninoska Cuevas
¡Paraguas en mano! Llueve a cántaros en el territorio dominicano

Desde la madrugada de este viernes, fuertes lluvias afectan gran parte del territorio de la República Dominicana, provocadas por una activa onda tropical con alto potencial ciclónico, ubicada al oeste y con dirección hacia Haití.

Las localidades afectadas por aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, son La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona y Pedernales.

«Durante la tarde, las lluvias se extenderán a Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, y persistirán durante las primeras horas de la noche, para luego ir gradualmente desapareciendo la actividad mencionada», informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) a través de su boletín de las 6:00 a.m..

Actividad ciclónica

De igual forma, la institución comunicó que Gabrielle ahora es un post-ciclón tropical, que se localiza a unos 230 kilómetros al oeste de las Azores.

«Se mueve hacia el este a unos 46 km/h. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 100 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno. No presenta peligro para la República Dominicana», dijo.

En tanto que Humberto, ahora un huracán categoría 1, se encuentra a 750 km al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, y posee vientos máximos sostenidos de 120 km/h con ráfagas superiores. «Se mueve hacia el noroeste a 6 km/h», expresó Indomet, al tiempo de asegurar que este fenómeno no presenta peligro para la República Dominicana.

Lluvias 1
Lluvias 2

Seguir leyendo: Lluvias dejan calles de San Pedro de Macorís bajo agua

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

¡Paraguas en mano! Llueve a cántaros en el territorio dominicano
¡Paraguas en mano! Llueve a cántaros en el territorio dominicano
26 septiembre, 2025
Mitos y verdades: 10 cosas que no deberías hacer cuando llueve o truena
Mitos y verdades: 10 cosas que no deberías hacer cuando llueve o truena
18 agosto, 2025
Este sábado llueve en República Dominicana, y esta es la razón
Este sábado llueve en República Dominicana, y esta es la razón
19 julio, 2025
¿A quién se le debería adjudicar el caos en Santo Domingo cada vez que llueve?
¿A quién se le debería adjudicar el caos en Santo Domingo cada vez que llueve?
5 julio, 2024
Llueve a cántaros en República Dominicana
Llueve a cántaros en República Dominicana
5 abril, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo