Intentos cambiar la Constitución activan discordia

El proyecto de ley de modificación de la Constitución de República planteado por el Poder Ejecutivo provocó ayer duras reacciones entre una parte de los congresistas oficialistas, que lo defienden, y los opositores, que con vehemencia lo rechazan.

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Soraya Suárez, expresó que los opositores en su negativa hacer cambios a la Carta Magna buscan excusas.

Dijo que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hizo cambios a la Constitución para hacerse un traje a la medida, pero que en estos momentos, se requiere enderezar algunos entuertos.

Mientras el senador Pedro Catrain, del PRM, consideró que “en este momento la oposición no tiene razón en los argumentos que ha usado”, pues es la única vez que un Presidente de la República somete una reforma constitucional “para disminuirse en su propio poder”.

Aseguró que el tema del 50 más uno, no se va a considerar, quizás porque no será necesario. Como ejemplo, citó que la popularidad medida en las encuestas a Luis Abinader está cerca de un 70% de aprobación, por lo que no ve temor de que el PRM ganará otra vez, en las elecciones del 2024.

Puede leer: Bauta dice decisiones en el CES no son vinculantes para el Congreso

Detalles

Sin embargo, el senador Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, difiere, pues cree que la premura con modificar la Constitución es por el tema de bajar el porcentaje para ganar las elecciones en primera vuelta.

“Todavía no hemos actualizado las leyes que manda la Constitución del 2010, y ya hoy, estamos pretendiendo modificarla; ¿Por qué? ¿Para qué?”, cuestionó. Y agrego, “para ganar en primera vuelta con una reducción del porcentaje”.

Para el senador del opositor PLD, Yván Lorenzo, el Gobierno salido de las filas del PRM, no tiene calidad para impulsar una reforma constitucional, por entender que habitualmente la viola.

“Este Gobierno tiene temor, porque no tiene la mínima posibilidad de alcanzar ni el 40% en las próximas elecciones y quiere bajar el 50 más uno establecido”, expresó Lorenzo.

Agregó que el oficialismo busca designar el Procurador General de la República por un período de seis años.

Explicó que como el pueblo no conoce la soberanía de una Asamblea Revisora, el PRM busca crear las condiciones para “asaltar esa Asamblea, para impulsar cosas”.

Lorenzo, senador por Elías Piña afirmó que no será posible modificar el sagrado texto nacional, porque los números el oficialismo no los tienen en el pleno congresual.

Recomendó al Ejecutivo enfocarse en bajar el nivel de la delincuencia en el país, los precios de los combustibles y de la canasta familiar.