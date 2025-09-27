Intercambios de disparos vs sistema de justicia

La Policía Nacional fue creada como un organismo represivo, persecutor de la ciudadanía y violento.

Este carácter impregnado en la era de la tiranía trujillista persiste hasta nuestros días. Los 12 años de dictadura balaguerista sirvieron para fortalecer y extender este carácter impregnado en la tiranía en la policía y darle poder a sus jefaturas y estructuras internas.

Todos los gobiernos que se han sucedido después de los 12 años han continuado con este perfil favoreciendo a personajes oscuros con historiales de crímenes y maltrato a la ciudadanía y a los jóvenes en sus jefaturas y sus puestos de poder. En este sentido no se escapa el gobierno actual; continúa esta tradición. Cada cierto tiempo salen a la luz pública casos que demuestran la permanencia de este perfil policial y el gran divorcio que existe entre la Policía y su supuesto rol frente a la seguridad ciudadana.

Desde hace más de 50 años que se presentan titulares recurrentes de “policías matan a presuntos delincuentes” y le agregan la coletilla “en intercambio de disparos” justificación absurda de homicidios selectivos de la Policía respondiendo a su misión trujillista y balaguerista de forma coherente.

Lógica normalizada, no se investiga a los agentes policiales por sus acciones. Cuando “matan” a alguien obstaculizan y debilitan el rol que debe jugar el sistema de justicia en la investigación de los casos, ¿Complicidad con redes delictivas?

El impacto de esta conducta policial trasciende al sistema de justicia con efectos negativos en población infantil, adolescente, joven y adulta.

El ejercicio de poder violento en los barrios convierte al Policía en un ejemplo a seguir. Tener armas, contar con legitimación social y poder para eliminar físicamente cualquier persona considerada como “supuesto delincuente” (siempre serán supuestos porque se los mata y no se les investiga) sin consecuencias, provoca la atracción por las armas para adquirir “respeto” y “poder”.

La construcción de la violencia social desde la normalización del crimen desde un organismo que se supone que debe “erradicarlo” y “controlarlo” incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de la población civil, sobre todo jóvenes, a convertirse en víctima de un “intercambio de disparos”.

Todos estos elementos contradicen por completo el verdadero rol que debería jugar la Policía Nacional.

Se supone que es un organismo que debe velar por la seguridad ciudadana y la protección de la población lo que no es posible desde el ejercicio continuo de violencia y su modelaje social.

Los procesos de reforma policial supuestamente desarrollados en distintas gestiones gubernamentales no han logrado cambios significativos en este comportamiento y funcionamiento de la Policía Nacional, mientras existan “intercambios de disparos”.