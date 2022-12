El Ministerio de Interior y Policía amplió desde este miércoles 21 de diciembre el horario expendio de bebidas alcohólicas, luego de que hace varias semanas prohibiera dicha actividad comercial, con el propósito contrarrestar los altos índices de delincuencia en el Distrito Nacional.

La extendió será hasta el 8 de enero en todo el territorio de domingo a jueves hasta las 3:00 a.m. y viernes y sábado hasta las 4: 00 a.m. Los días 24 y 31 no hay restricciones, según la entidad.

«La resolución 009-2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad y de fin de año también contiene un llamado a la mesura y una exhortación a departir en familia, en comunidad con armonía, a recordar que el espíritu de estas fechas es la unión», establece Interior y Policía en una nota de prensa.

La medida advierte que su violación daría lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento y a la cancelación de la licencia o permiso para operar, sin perjuicio de otras sanciones legales.

Indica que la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con apoyo de la policía Nacional velará por el cumplimiento de la disposición y promoverá las acciones pertinentes de acuerdo con las leyes.

El Ministerio de Interior confía en la sensatez y la madurez de la población, de la que espera disfrute con comedimiento de estas festividades y tenga a la familia como núcleo en sus festejos para recibir el 2023 con júbilo y tomar las previsiones necesarias para que su entorno sea más seguro.