Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban

  • EFE
Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban

Un internado se derrumbó este lunes en la provincia indonesia de Java Oriental mientras los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio, dejando un «número incierto» de víctimas, según informó la agencia de rescates Basarnas en un comunicado.

Dos equipos compuestos por 13 rescatistas se desplazaron hasta el internado islámico Al-Khoziny, situado en Sidoarjo, en el este de la isla más poblada de Indonesia, y «encontraron indicios de dos supervivientes bajo los escombros», indicó Basarnas.

El derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (8:35 GMT) y los equipos de rescate trabajan desde entonces «para abrir el acceso al lugar donde se encuentran los estudiantes que quedaron sepultados bajo los escombros mientras rezaban en la planta baja».

WhatsApp Image 2025 09 29 at 17.21.28

Las autoridades sostienen que el incidente, cuyo número de víctimas «sigue siendo incierto», se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

«Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja», señalaron.

Te puede interesar: Identifican victima mortal por el colapso del puente en Monte Plata

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban
Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban
29 septiembre, 2025
Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   
Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   
12 agosto, 2025
Derrumbe en Chile: Hallan cuerpo de cuarto minero
Derrumbe en Chile: Hallan cuerpo de cuarto minero
3 agosto, 2025
Bobby Kertanegara: el gato presidencial que camina con escolta
Bobby Kertanegara: el gato presidencial que camina con escolta
30 julio, 2025
Desastre en el KM Barcelona: cinco fallecidos y 284 evacuados tras incendio en Indonesia
Desastre en el KM Barcelona: cinco fallecidos y 284 evacuados tras incendio en Indonesia
20 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo