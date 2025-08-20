Las intoxicaciones alimentarias más comunes y cómo prevenirlas 

Las intoxicaciones alimentarias más comunes y cómo prevenirlas 

Intoxicaciones alimentarias (Foto de archivo)

La intoxicación alimentaria es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos con presencia de gérmenes patógenos o sus toxinas, virus o parásitos.

Su origen puede estar en “la ingestión de bacterias o virus vehiculados en el alimento (infección), en toxinas producidas por aquellas previamente formadas en el alimento (intoxicación), o en formas parasitarias en fases concretas de su ciclo evolutivo (infestación)”, explicó la doctora Ana Isabel Sánchez Marcos, miembro del Área de Nutrición de la SEEN.

Las más comunes

Algunos ejemplos de infecciones más comunes son la salmonelosis y la hepatitis A; de intoxicaciones por sus toxinas, el botulismo y la gastroenteritis; y por enterotoxina estafilocócica y de parasitosis, la triquinelosis y la anisakiasis.

Principales síntomas

Los síntomas de una intoxicación alimentaria son:

  • Náuseas
  • Vómitos
  • Diarrea
  • Dolor
  • Calambres abdominales
  • Fiebre (ocasionalmente)

Lee más: Intoxicaciones alimentarias ¿Qué debo saber?

Intoxicaciones alimentarias
Intoxicaciones alimentarias. Fuente externa.

¿Cómo prevenirlas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para una adecuada manipulación y conservación de los alimentos y evitar intoxicaciones alimentarias se debe:

  • Consumir alimentos tratados higiénicamente. Nunca se debe tomar leche cruda sin tratamiento térmico previo.
  • Carnes, pescado y repostería siempre refrigerados o congelados. En establecimientos de restauración, se deben emplear ovoproductos en la elaboración de platos con huevo crudo que no alcancen los 75°C. Si se preparan en casa, hay que consumirlos inmediatamente y conservarlos en frío.
  • Cocinar correctamente productos de origen animal. Estos alimentos pueden estar contaminados por microorganismos. Además, se deben ingerir los alimentos poco tiempo después del cocinado.
  • Conservar correctamente los alimentos cocinados. Se deben guardar refrigerados a 5°C como máximo o congelados.
  • Calentar suficiente los alimentos cocinados.
  • Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados. Un alimento cocinado puede contaminarse en contacto con alimentos crudos.
  • Utilizar papel de cocina. La bayeta y el trapo de cocina pueden ser un vehículo de contaminación.
  • Mantener una buena higiene antes de manipular alimentos. Una limpieza adecuada mantendrá los alimentos fuera del alcance de roedores, insectos o animales.
  • Solo utilizar agua potable.
  • Descartar ingerir alimentos perecederos expuestos a temperatura ambiente.
sintomas intoxicaciones alimentarias.jpg
Intoxicaciones alimentarias (Fuente externa)

También leer: Intoxicaciones alimentarias: Origen, principales síntomas y cómo evitarlas

