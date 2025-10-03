Intrant anuncia nuevas empresas que suplirán licencias de conducir

En una rueda de prensa, convocada con carácter de urgencia, el ingeniero Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció hoy los resultados de una licitación para elegir la empresa que suplirá al Estado las licencias de conducir.

En ese sentido, dio a conocer que resultó ganador un consorcio donde hay varias empresas extranjeras y una dominicana, siendo estas: Consorcio Mobility ID, compuesto por cuatro empresas: Consorcio ST, S.A.; Get Secure ID, Thomas Greg and Son; Gráfica de Servicios de Industrias y Comercio; y Midas Dominicana, S.A..

Según lo indicado, la licitación establece un contrato de cinco años; no obstante, no se contempla un aumento en el costo de la licencia. Por el contrario, el Estado obtendrá mayores beneficios y un producto de mejor calidad manteniendo el mismo precio.

Otros beneficios

Los beneficios concretos del nuevo modelo (2025-2030) son:

Mayor seguridad: licencias en policarbonato de última generación, con QR dinámico, PKI, hologramas y estándares ISO.

Licencias digitales: 10 % inicial bajo estándar internacional ISO/IEC 18013-5:2021.

Cobertura total: ahora en las 31 provincias, más el Distrito Nacional y 10 ciudades extranjeras (incluyendo Puerto Rico, Bruselas, Barcelona, Boston y NJ).

Evaluaciones médicas completas: visión, audición, psicológicas, supervisadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Sistema híbrido de evaluación para pruebas de conducción con simuladores y vehículos físicos.

Se podrá desarrollar y activar el sistema de puntos por primera vez para la licencia de conducir, en cumplimiento de la Ley 63-17.

Cero costos al Estado: el servicio se financia con las tasas actuales, sin incremento para el ciudadano.

Impacto financiero positivo: proyección de más de RD$1,000 millones de ganancias para reinversión en programas y planes para la seguridad vial.

Transparencia total: veeduría ciudadana y acceso público al expediente.

5. Lo que este proceso destapa para la opinión pública no es solo un contrato, sino:

Un cambio de modelo de servicio público: de tener una dependencia privada, ahora habrá una buena regulación por parte de la soberanía estatal.

Una lección de transparencia: sometido a todos los filtros judiciales, legales y técnicos, y aun así fortalecido.

Un acto de protección ciudadana: blindaje de datos, modernización tecnológica y beneficios económicos.

Un símbolo país: ahora la licencia de conducir representa confianza, seguridad y modernidad.

Dekolor no participó en la licitación

De igual forma, se informó que la empresa Dekolor manifestó interés en participar en la referida licitación, pero fue descalificada.

Cabe destacar que el INTRANT y su Director Ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.

