Intrant exhorta vehículos de carga solo por la derecha

  Hoy
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) exhortó ayer a los conductores de vehículos de carga a circular de manera obligatoria por el carril derecho en todas las autopistas y carreteras del país, en cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Una nota señala que la disposición busca ordenar el tránsito, reducir riesgos de accidentes y garantizar mayor fluidez en las vías, evitando que esos vehículos obstaculicen los carriles de adelantamiento o de mayor velocidad.

El Intrant recordó que los vehículos de carga solo podrán utilizar otros carriles en casos de adelantamiento y que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) está facultada para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con esa disposición, conforme a lo establecido por la normativa.

