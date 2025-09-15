INTRANT inicia este lunes la Encuesta de Movilidad 2025: qué medirá, a quiénes consultará y en qué zonas

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) pondrá en marcha este lunes la actualización de las Encuestas Domiciliarias de Movilidad, con el objetivo de definir el futuro del transporte en la zona metropolitana de Santo Domingo.

De acuerdo con la institución, el estudio levantará información sobre cómo, cuándo y por qué se desplazan las personas, incluyendo motivos de viaje, frecuencia, medios de transporte, costos, transbordos, accesibilidad y tiempos de recorrido a pie. La encuesta abarcará a todos los miembros de los hogares mayores de 10 años.

“Esta información será la base para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente: desde nuevas rutas y mejoras en la infraestructura, hasta políticas de transporte más seguras, inclusivas y sostenibles”, destacó el INTRANT.

De igual forma, indicó que las encuestas, que concluirán el próximo mes de diciembre, serán ejecutadas por un equipo debidamente identificado en más de 7,000 hogares del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como en Los Alcarrizos, San Cristóbal, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, La Caleta y Boca Chica. La meta es alcanzar a más de 50 mil personas.

«La institución pide la colaboración de la ciudadanía y anuncia que validará en sus canales oficiales la identidad de los encuestadores y las preguntas realizadas, para garantizar transparencia y confianza en el proceso», se lee en una nota de prensa.

Además, comunicó que la iniciativa, enmarcada en el proyecto “Apoyo a la Implementación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (AIPMUS)”, cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y la coordinación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).