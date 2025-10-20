INTRANT lleva 14 meses consecutivos con 100 puntos en transparencia (DIGEIG) bajo la gestión de Milton Morrison

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) alcanzó un nuevo récord institucional al mantener, durante 14 meses consecutivos, la calificación máxima de 100 puntos en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

El hito coloca al INTRANT entre las instituciones más confiables y transparentes del Estado dominicano, consolidando la gestión del director ejecutivo Milton Morrison, quien asumió el compromiso de sanear, modernizar y fortalecer la credibilidad institucional.

“Este resultado no es casualidad. Lo hemos alcanzado porque entendimos que para transformar primero había que limpiar, ordenar y recuperar la confianza. Hoy el INTRANT demuestra que la transparencia es posible cuando se gobierna con ética y determinación”, expresó Morrison.

Transparencia que se traduce en confianza

El informe de la DIGEIG revela que el INTRANT cumplió con el 100% de los criterios evaluados en áreas clave. En compras y contrataciones, cada proceso desde licitaciones hasta compras menores fue ejecutado con trazabilidad total y apego a la ley, evitando opacidad y fortaleciendo la confianza pública.

Lea más: Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»

En el ámbito de la gestión financiera, los ingresos, egresos y estados contables fueron presentados de manera clara y accesible, garantizando que cada peso del presupuesto tenga destino comprobable. Asimismo, en datos abiertos y acceso a la información pública, el INTRANT mantuvo actualizados todos los portales, ofreciendo a la ciudadanía información oportuna y verificable.

La evaluación también destacó los avances en recursos humanos y planificación estratégica, donde la institución logró demostrar un manejo responsable del talento humano y la implementación de proyectos alineados con la visión de modernizar el transporte en el país. Finalmente, en cumplimiento normativo y ética gubernamental, el INTRANT consolidó su compromiso con la legalidad, fortaleciendo su Comisión de Integridad y promoviendo una cultura de cumplimiento más allá de la obligación formal.

“Durante años la sociedad dominicana reclamó instituciones éticas y transparentes. Hoy el INTRANT responde con resultados tangibles. No hablamos de transparencia, la practicamos y la demostramos en cada renglón evaluado”, subrayó Morrison.

Una marca de gestión pública

El logro de 14 meses consecutivos con 100 puntos en transparencia reafirma el compromiso del INTRANT con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, garantizando que la ciudadanía pueda fiscalizar y confiar en una institución que rinde cuentas con hechos y no con discursos.

“Este no es solo un reconocimiento al INTRANT, es un mensaje a toda la sociedad: sí es posible administrar los recursos del Estado con honestidad y eficiencia. La transparencia no es una meta técnica, es un principio de vida y de servicio público”, concluyó el director ejecutivo.

Con este récord, el INTRANT se proyecta como símbolo de una gestión ética y renovada, que coloca la transparencia en el centro de la política pública y fortalece la confianza ciudadana en el Estado.