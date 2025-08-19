Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión

  • Hoy
Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que durante los primeros seis meses del año puso en funcionamiento más de 15 mil luminarias dentro de toda su zona de concesión.

Edeeste señala que con este plan de colocación de luminarias contribuye al mejoramiento de la seguridad vial y ciudadana, y qué, se reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y el servicio eficiente en las comunidades de su red de distribución.

La distribuidora afirma que para la inversión de este plan estratégico contó con una inversión aproximada de RD$118,516,884.

En ese sentido, Edeeste detalla que la colocación se distribuyó en el Distrito Nacional 1,709; Santo Domingo Este 5,753; Santo Domingo Norte 2,784; Monte Plata 325; San Pedro de Macorís 1,559; Hato Mayor 801; Boca Chica 508; Higüey 591; La Romana 1,070 y El Seibo 395.

Leer más: Unidad 1 de Punta Catalina opera con normalidad pese al impacto del sargazo

WhatsApp Image 2025 08 19 at 8.12.05 PM

Edeeste puntualiza que con este plan de luminarias se reemplazan lámparas viejas y dañadas para instalar otras más modernas y eficientes, en zonas oscuras o mal iluminadas. Además, se establece un plan de mantenimiento de estas unidades para garantizar su funcionamiento adecuado.

Finalmente, Edeeste asegura que continuará ejecutando proyectos que impacten de manera positiva a las comunidades, garantizando un servicio confiable y fomentando el desarrollo sostenible del servicio eléctrico.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión
Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión
19 agosto, 2025
Edeeste dice agreden y amenazan a contratistas en Higüey
Edeeste dice agreden y amenazan a contratistas en Higüey
14 agosto, 2025
Edeeste: fraude eléctrico en SPM provoca pérdidas superiores a RD$3.1 millones
Edeeste: fraude eléctrico en SPM provoca pérdidas superiores a RD$3.1 millones
9 agosto, 2025
Edeeste informa sobre avería en circuitos de Villa Mella por impacto a poste eléctrico
Edeeste informa sobre avería en circuitos de Villa Mella por impacto a poste eléctrico
7 agosto, 2025
Ponen en ejecución subestación eléctrica
Ponen en ejecución subestación eléctrica
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Tony Isa Conde en mi memoria

Tony Isa Conde en mi memoria

¿Les digo Algo?

¿Les digo Algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo