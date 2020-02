Inversiones no se ven afectadas en RD a largo plazo, pero existe alarma media

Las inversiones extranjeras en República Dominicana no se ven afectadas a largo plazo por los problemas electorales que se han presentado en las elecciones municipales. Pero sí existe una alarma media, cuya evolución dependerá de cómo se administre la crisis.

Así lo afirmaron Ramón Ortega y William Malamud, presidente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (AmchamDR), quienes destacaron que a largo plazo no se ve nada que desincentive la inversión, pero sí ocurre que inversiones se muevan a meses tras las elecciones.

“Puede ocurrir que un inversionista que iba a invertir en marzo o febrero decida esperar a junio o julio, pero es normal, los temas electorales son tomados en cuenta por un inversionista que tenga sus objetivos firmes y que no son inversiones golondrinas”, explicó Malamud.

Recordó que Fitch Ratings, en su último informe al evaluar el riego país de RD, dio una calificación de estabilidad y de BB (antes del 16 de febrero) y en este se evaluaron las elecciones como fluctuaciones típicas de situaciones electorales.

Expresó que el país está en mejor situación política que otros de la región y los inversionistas siguen teniendo optimismo en República Dominicana.

Ortega dijo que como sociedad es importante que todos los sectores políticos, empresariales y la sociedad civil hagan un Pacto Político, porque trae transparencia y ayuda al desarrollo del país. Entiende que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se están liderando acciones en ese sentido.

Malamud indicó que el próximo Gobierno elegido el 17 de mayo tiene que enfrentar temas como la deuda pública y el déficit fiscal, para lo cual es importante que las elecciones sean legítimas, para que puedan enfrentar cambios en la política fiscal, sea aumentar impuestos, tener menos gastos o realizar una combinación de ambos.

“Se necesita capital político para implementarlo. Por eso se necesitan unas elecciones transparentes”, expuso.

En ese sentido, Ortega expresó que para enfrentar el tema de deuda y el déficit se necesita un Gobierno establecido democráticamente.

Los ejecutivos de la AmchamDR ofrecieron estos detalles al anunciar para marzo el evento “Ciclo de Candidatos 2020” para que los aspirantes a la Presidencia de la República por los principales partidos políticos presenten por separado sus propuestas de Gobierno, de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo.

Se iniciará el 19 de marzo con la presentación de Leonel Fernández, candidato a la Presidencia de la República por una coalición de los partidos Reformista Social Cristiano y la Fuerza del Pueblo, será en el hotel Jaragua. El segundo evento será el 24 de marzo con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader. Mientras que el martes 31 de marzo está invitado el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, estos últimos serán en el hotel El Embajador.

Responderán preguntas

En un almuerzo con directivos de medios de comunicación, Malamud explicó que los aspirantes a la presidencia de la República presentarán sus propuestas de gobierno y posteriormente responderán a las preguntas institucionales relacionadas al clima de negocios y relaciones con los Estados Unidos, desde las perspectivas de los Comités de Facilitación de Comercio, Legal, Sostenibilidad, Energía y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).