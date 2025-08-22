Inversor de EE.UU. denuncia bloqueo proyecto turístico

En esta zona sería ejecutado el proyecto.

Un nuevo proyecto turístico regenteado por inversionistas de Estados Unidos, con una inversión superior a los US$400 millones está bloqueado en los escritorios de ministros, lo que impide que esa inversión extranjera sea efectiva en este destino.

Mediante una correspondencia enviada al presidente Luis Abinader, el empresario Lance Lundberg, le hace saber el bloqueo que funcionarios de manera ilegal de esta importante iniciativa turística que tendrá una inversión global de 24 mil millones de pesos.

Afirma que en 2006 decidió invertir en el país, compró en el entorno de la playa Encuentro, en Cabarete, un terreno de 137 mil metros cuadrados, pero posterior su mejora fue invadida por grupos de personas “experta en este tipo de delito”. Lundberg señala que su proyecto generará decenas de empleos de manera directa, un significativo crecimiento de la dinámica económica de la zona y el impulso a nivel internacional del distrito turístico de Cabarete del municipio de Sosúa.

Recuerda que el proyecto estás auspiciado por las empresas Inversiones Calpe S.R. L., propiedad del terreno donde se desarrollará la obra e Inversiones Taramcon S. R. L., promotora de esta inversión.
El inversionista explica al mandatario su condición de egresado de la Universidad de Vale y del Harvard Business School, con una trayectoria de 30 años en negocios en múltiples sectores, incluido energía, tecnología, bienes raíces, salud y medios de comunicación.

Sostiene que ha liderado compañías que generan más de mil millones de dólares en ingresos y ha contribuido con organizaciones médicas y sociales en su país de origen.

Dice que cree en el poder transformador de la inversión responsable, por lo que vino a este país con la visión de sumar a su desarrollo, no para enfrentar su institucionalidad.

Recuento

Este caso fue resuelto a su favor seis años después en los tribunales. Los invasores apelaron pero la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia número 534, de 2012 ordenó a su favor el desalojo inmediato, incluido el cierre de un camino que de manera ilegal fue trazado a lo largo de su propiedad.

Aridio Perdomo

Aridio Perdomo

