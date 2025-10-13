Invertir en el sargazo

Ningún país ha resuelto el problema del sargazo. Solo existen soluciones parciales. En el 2025 su presencia caribeña es mayor. Se combate con: monitoreo y pronóstico; instalación de barreras; usando embarcaciones recolectoras y lanchas que transportan las macroalgas desde las barreras al sitio de disposición; utilizar tractores de playas y construir plantas de valorización, convirtiendo el sargazo en biogás, fertilizantes y bioplásticos.

Los costos son: servicios de monitoreo US$10,000; barreras desde US$100,000 a US$500,000; embarcaciones y lanchas entre US$20,000 a US$60,000; tractores e implementos oscilan en US$20,000 a US$120,000 y una planta valorizadora promedia un precio de US$500,000 a US$3,000,000. China vende la mayoría.

Aunque el gobierno dominicano invirtió RD$50 millones en 2023 y firmó el acuerdo Turismo/BID/Asonahores por US$11, 891,884, aún faltan más dólares para controlar el sargazo y marchar cónsono con el impulso turístico, máxime ahora, que han llegado en este año 8,592,694 visitantes.