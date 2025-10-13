Invertir en el sargazo

Invertir en el sargazo

Bienvenido Montilla

Ningún país ha resuelto el problema del sargazo. Solo existen soluciones parciales. En el 2025 su presencia caribeña es mayor. Se combate con: monitoreo y pronóstico; instalación de barreras; usando embarcaciones recolectoras y lanchas que transportan las macroalgas desde las barreras al sitio de disposición; utilizar tractores de playas y construir plantas de valorización, convirtiendo el sargazo en biogás, fertilizantes y bioplásticos.

Los costos son: servicios de monitoreo US$10,000; barreras desde US$100,000 a US$500,000; embarcaciones y lanchas entre US$20,000 a US$60,000; tractores e implementos oscilan en US$20,000 a US$120,000 y una planta valorizadora promedia un precio de US$500,000 a US$3,000,000. China vende la mayoría.

Aunque el gobierno dominicano invirtió RD$50 millones en 2023 y firmó el acuerdo Turismo/BID/Asonahores por US$11, 891,884, aún faltan más dólares para controlar el sargazo y marchar cónsono con el impulso turístico, máxime ahora, que han llegado en este año 8,592,694 visitantes.

