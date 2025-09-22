Investigadora denuncia inacción estatal ante crisis del sargazo

La investigadora y activista Dora Emma Pariente Peña ha emitido un llamado urgente al Gobierno dominicano para que se activen medidas concretas frente al creciente problema del sargazo en las costas del país. A través de un comunicado titulado “Un gabinete sin alertas es un barco sin brújula”, Pariente denuncia la falta de avances del Gabinete de Lucha contra el Sargazo, creado por el Decreto 379-23 en agosto de 2023.

Falta de reglamento y sistema de alerta

Según Pariente, aunque el decreto ordenaba la redacción de un reglamento interno en un plazo de 60 días, y se anunció su aprobación en febrero de 2024, no existe evidencia pública de su publicación ni de que contemple un sistema nacional de alerta temprana. Esta omisión, advierte, está dejando a comunidades costeras vulnerables ante la llegada masiva de sargazo.

Impacto en turismo, pesca y ecosistemas

La investigadora señala que mientras se discute en mesas institucionales, las consecuencias se viven en el terreno:

Hoteles que cierran playas o cancelan reservas de forma repentina.

Pescadores que pierden su sustento por la invasión de algas.

Ecosistemas marinos afectados por la mortandad de peces y la asfixia de corales y manglares.

Además, critica que se han invertido fondos públicos en investigaciones académicas cuyos resultados no han sido integrados en políticas públicas: “Se investigó, pero no se concretó”, afirma.

Propuestas concretas

Pariente exige que el Gabinete deje de duplicar esfuerzos y aproveche plataformas ya existentes como el Sargassum Early Advisory System (SEAS) de la Universidad del Sur de Florida, modelos predictivos en México y Barbados, y estudios locales. Entre sus propuestas destacan:

Activar un sistema nacional de alertas con niveles verde, amarillo y rojo.

Publicar boletines semanales accesibles al público.

Establecer protocolos de limpieza y apoyo a pescadores.

Integrar la academia y la ciudadanía en el Gabinete con voz y voto.

Academia y ciudadanía, los grandes ausentes

El artículo 3 del decreto incluye ministerios, la Armada y el sector hotelero, pero excluye a universidades, ONGs y comunidades costeras. Pariente propone corregir esta omisión incorporando un consorcio académico y representantes ciudadanos con participación activa en las decisiones.

De amenaza a oportunidad

“La República Dominicana no necesita otra mesa de trabajo ni otro decreto. Necesita publicar de inmediato el reglamento interno, abrir el Gabinete a la academia y a la ciudadanía, y activar un sistema de alertas que ya está al alcance”, concluye Pariente. Para ella, el sargazo puede transformarse en materia prima para biocombustibles, fertilizantes o bioplásticos, pero solo si se actúa con visión y urgencia.