Autoridades investigan agresión salvaje de «Pinguilo» contra un menor en San Cristóbal

  • Hoy
Pinguilo (a la derecha con tshirt rojo), señalado como el responsable del salvajismo contra el menor.

Pinguilo está prófugo

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, trabaja en las investigaciones relacionadas con un hecho captado en video en el que se observa a un hombre golpear salvajemente a un menor de edad dentro de un billar en la provincia San Cristóbal.

El agresor fue identificado únicamente como “Pinguilo”, quien aparece en la grabación en el momento en que el menor entró al establecimiento huyendo de él, por razones que se encuentran bajo investigación.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, calificó el hecho como “condenable”, al tratarse de un caso de abuso contra un adolescente, y aseguró que se trabaja de manera activa en la localización y captura del prófugo para que responda por este acto ante la justicia.

Cómo denunciar casos de maltrato de menores en República Dominicana 
Hoy

Hoy

