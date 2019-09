Investigan el ataques a 2 plantas de petrolera Aramco en Arabia

Las autoridades saudíes investigan el ataque este sábado a dos plantas de la petrolera Aramco por parte de los rebeldes hutíes del Yemen, en medio de acusaciones de Estados Unidos y el Gobierno yemení reconociendo internacionalmente a Irán.

Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Aramco, la mayor petrolera del mundo, visitó anoche las instalaciones atacadas y aseguró que están trabajando para rehabilitar la producción, que se ha visto afectada con suspensión de 5.7 millones de barriles de crudo diarios o el 50 %.

Según informó la compañía en un comunicado, los equipos de emergencias de Aramco contuvieron los incendios provocados por el impacto de varios proyectiles lanzados desde diez drones, sin que se produjesen heridos entre la plantilla.

El impacto de la acción se pudo ver ayer en el desplome de la bolsa saudí y muchos expertos temen que pueda afectar a la salida a bolsa de la petrolera estatal saudí, considerada por las agencias crediticias Moody’s y Fitch como la empresa con más ganancias del planeta.

Reacción de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que está “cargado y listo” para responder al ataque contra refinerías saudíes y dijo que, aunque cree saber quién es el “culpable”, está esperando la respuesta de Riad para saber cómo proceder.

“El suministro de petróleo de Arabia Saudí fue atacado. Hay razones para pensar que sabemos el culpable, estamos cargados y listos, pendientes de verificación, pero estamos esperando a oír del reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, ¡y bajo qué términos procederíamos!”, manifestó Trump en Twitter.

En su mensaje usó el término “locked and loaded” (en español, cargado y listo) que suele usarse en ámbitos militares para decir que un arma está cargada. Esta es la respuesta más dura de Trump a lo ocurrido.

Trump no especificó quién cree que es el responsable de los ataques. La ofensiva fue reivindicada por rebeldes hutíes yemeníes, apoyados por Irán; pero, el sábado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, responsabilizó a la República Islámica y aseguró que no hay “evidencias” que sugieran que los ataques procedían del Yemen. Autoridades saudíes están investigando el ataque y no han señalado un culpable.