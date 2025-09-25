San Juan. Tyra Spaulding, de 26 años, quien compitió en el certamen de Miss Universo Jamaica en 2023, fue encontrada muerta, posiblemente asesinada en su residencia en Kingston, informaron este jueves las autoridades locales, lo que generó una ola de condolencias de diferentes entes del país.

De acuerdo con la Policía, Spaulding fue encontrada muerta en su residencia en la noche del pasado martes, y su cuerpo fue hallado colgando del marco de una puerta y con una cortina rosa alrededor de su cuello. La Policía, no obstante, cree que Spaulding pudo haber sido asesinada.

“Tyra fue más que una concursante. Fue una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes, y cuya gracia y espíritu fueron tocadas para otras”, dijo la organización de Miss Universo Jamaica en un comunicado.

Tyra Spaulding, exconcursante del Miss Universo Jamaica (Fuente externa)

“Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Spaulding, mientras la honramos y recordamos por su extraordinaria vida y legado. Que descanse en paz”, agregó la actual Miss Universo de Jamaica, Gabrielle Henry, y los directores de la organización local, Mark McDermoth y Karl Williams.

Spaulding fue también una defensora de la salud mental y la prevención contra el suicidio.

Jordanne Lauren Levy, Miss Jamaica 2023, también expresó sus condolencias por la muerte de Spaulding.

“Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universe Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra”, añadió.