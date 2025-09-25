Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 

  • EFE
Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 

Tyra Spaulding (EFE)

San Juan. Tyra Spaulding, de 26 años, quien compitió en el certamen de Miss Universo Jamaica en 2023, fue encontrada muerta, posiblemente asesinada en su residencia en Kingston, informaron este jueves las autoridades locales, lo que generó una ola de condolencias de diferentes entes del país.  

De acuerdo con la Policía, Spaulding fue encontrada muerta en su residencia en la noche del pasado martes, y su cuerpo fue hallado colgando del marco de una puerta y con una cortina rosa alrededor de su cuello.   La Policía, no obstante, cree que Spaulding pudo haber sido asesinada.  

“Tyra fue más que una concursante. Fue una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes, y cuya gracia y espíritu fueron tocadas para otras”, dijo la organización de Miss Universo Jamaica en un comunicado.  

01K60C6HNJD9BPT2EC0WKVP6BR
Tyra Spaulding, exconcursante del Miss Universo Jamaica (Fuente externa)

Lee más: Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

“Nuestros pensamientos y oraciones a la familia de Spaulding, mientras la honramos y recordamos por su extraordinaria vida y legado. Que descanse en paz”, agregó la actual Miss Universo de Jamaica, Gabrielle Henry, y los directores de la organización local, Mark McDermoth y Karl Williams.  

Spaulding fue también una defensora de la salud mental y la prevención contra el suicidio.

Jordanne Lauren Levy, Miss Jamaica 2023, también expresó sus condolencias por la muerte de Spaulding.

“Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universe Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra”, añadió.

TyraSpaulding WEBSITE template copy
Tyra Spaulding, exconcursante del Miss Universo Jamaica (Fuente externa)
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 
Investigan presunto asesinato de una exconcursante del Miss Universo Jamaica 
25 septiembre, 2025
Con asesinato 3 policías en Pensilvania van 53 este año en EUA y 381 desde 2020
Con asesinato 3 policías en Pensilvania van 53 este año en EUA y 381 desde 2020
19 septiembre, 2025
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
El FBI ofrece hasta 100.000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie Kirk
11 septiembre, 2025
Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio
Nicaragua coronará por primera vez a su Miss Universo en el exilio
29 agosto, 2025
Le quitan la vida de un disparo en la cabeza a plena luz del día frente a la Fiscalía de SFM
Le quitan la vida de un disparo en la cabeza a plena luz del día frente a la Fiscalía de SFM
26 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo