Por Allison B. Wolf

Tras el anuncio del decreto del Estatus de Protección Temporal en 2021, migrantes venezolanos como Danexi Andrade estaban a punto de beneficiarse de él. Como migrante indocumentada que huyó de Venezuela a Colombia, Andrade tuvo que sumarse a entre el 51% y el 90% de sus compatriotas venezolanos que trabajaban en la economía informal, en su caso vendiendo café y bocadillos en las calles de Medellín, ganando aproximadamente 5,50 dólares al día. Sin embargo, el Estatus de Protección Temporal, como ella misma lo expresó, lo cambiaría todo. «Podré encontrar trabajo», dijo, «todo será diferente». Si bien el programa distaba mucho de ser perfecto, seguía siendo (y con razón, en mi opinión) aclamado en todo el mundo y Colombia era vista como un modelo de trato justo a los migrantes.

Sin embargo, desde que Gustavo Petro asumió el cargo, esto ha cambiado. Como señaló Nastassja Rojas Silva, “desde su inicio, el gobierno de Gustavo Petro… ha implementado medidas que, en lugar de beneficiar a la población migrante venezolana en Colombia, han resultado en acciones regresivas”. Petro permitió que el Estatus de Protección Temporal caducara en noviembre de 2023. También eliminó la Oficina de Gestión de Fronteras (la oficina encargada de la Asistencia e Integración de los migrantes en Colombia). Y, si bien es cierto que el gobierno anunció la creación de un nuevo mecanismo de regularización para tutores o representantes legales de niños venezolanos en Colombia (PEP-TUTOR), este ya genera confusión y críticas por tener requisitos más estrictos que los de obtener el Estatus de Protección Temporal, por ser, nuevamente, una medida temporal (solo otorga estatus legal hasta el 30 de mayo de 2031) y por aplicarse únicamente a quienes cuidan a niños que ya cuentan con el Estatus de Protección Temporal.

Estas (y otras) medidas han llevado a diversos expertos a argumentar que la política migratoria no es una prioridad para el gobierno de Petro (al menos no en comparación con su deseo de mantener buenas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro). Petro no reconoce la realidad de la migración venezolana; ya sea caracterizándola como un problema temporal relacionado con los migrantes en tránsito por el Tapón del Darién rumbo a Estados Unidos o afirmando que, a pesar de la migración masiva desde Venezuela en 2015, la migración venezolana es el resultado de las sanciones económicas estadounidenses contra Venezuela que comenzaron en 2019.

En esa línea, Camilo Gómez Forero sostiene que la administración de Petro está intentando activamente «desvenezolanizar» la situación al asumir que la situación de los migrantes venezolanos en Colombia se deriva de un fenómeno global y no de las políticas de Nicolás Maduro o su propio gobierno para eliminarla de la agenda nacional. Esto no significa que Petro nunca hable de migración; al contrario, en abril de 2025, solicitó a los jefes de la Policía Nacional que crearan una política para la inclusión de jóvenes venezolanos en Bogotá con el fin de evitar que se unan a las pandillas.

Sin embargo, dado que atribuye la necesidad de esa política a las esperadas deportaciones masivas de venezolanos desde Estados Unidos, en lugar del éxodo masivo proyectado desde Venezuela debido a la última “victoria” electoral de Maduro, nuevamente implica que la fuente del problema es Estados Unidos y no Maduro.

Estas y otras acciones relacionadas con la migración han creado una situación en la que los migrantes venezolanos son cada vez más vulnerables a la violencia, la explotación y otras formas de opresión bajo el gobierno de Petro. Por ejemplo, este gobierno no cuenta con una fuerte presencia estatal en las regiones fronterizas. Como observan Adam Isaasson y Laura Dibo: “El gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para gestionar los flujos, determinar quiénes transitan ni proteger a las personas en riesgo… Los retenes, patrullajes y detenciones son poco comunes, pero también lo son los servicios humanitarios y el acceso a la protección”.

Esta falta de presencia estatal en las zonas fronterizas está siendo compensada por grupos armados y criminales. La región alrededor del Tapón del Darién, por ejemplo, está controlada por el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante del país y el grupo que domina el tráfico de migrantes. Existen varios grupos armados o criminales, cada uno de los cuales controla uno o más de los numerosos puntos de cruce irregular dispersos a lo largo de la región fronteriza con Ecuador.

En la frontera entre Colombia y Venezuela, grupos como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a veces con miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, se disputan el control del territorio y las actividades ilícitas, lo que resulta en brutales abusos contra los derechos humanos de migrantes y otros civiles en la región. Esta situación se agrava a medida que la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC-EMC ha estallado en la región del Catatumbo, dejando 80 muertos solo en enero de 2025, provocando la huida de migrantes y el desplazamiento de miles de colombianos. Si bien Petro comienza a tomar medidas en respuesta, la falta de presencia y la lenta respuesta de su gobierno preparan el terreno para este momento y continúan poniendo en peligro la vida de miles de migrantes y colombianos.

Los migrantes venezolanos también enfrentan una violencia generalizada en todo el país. Múltiples organizaciones criminales y grupos armados asesinan, desaparecen, desplazan, secuestran y violan a migrantes. El International Crisis Group informa que: “La trata de personas y la explotación sexual plagan las localidades fronterizas (y también las grandes ciudades), con mujeres y menores en especial peligro. La violencia de género es particularmente común en los cruces fronterizos informales bajo control criminal”.

En el Tapón del Darién, las personas sufren robos, abusos sexuales y, en ocasiones, violaciones de forma rutinaria. Más allá de la frontera, los migrantes se enfrentan con frecuencia a la brutalidad policial y a amenazas de grupos armados, organizaciones criminales y la población colombiana en general. Medicina Legal informó que 750 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre enero y octubre de 2024.

Esta población también se ha vuelto más vulnerable a la opresión y la discriminación bajo el gobierno de Petro. Aproximadamente el 63,2 % de los colombianos admitió abiertamente tener una percepción negativa de los venezolanos durante la elección de Petro; poco más de un año después, el Instituto de Política Migratoria situó la cifra en cerca del 80 % (aunque cabe destacar que la mayoría sigue apoyando el acceso de los venezolanos a la atención médica y la educación, mientras que la mayoría no quiere que se deporte a los venezolanos). Funcionarios gubernamentales, por ejemplo, quienes se postulan a la alcaldía de Bogotá y Bucaramanga, se alejan de los migrantes venezolanos por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, a pesar de no presentar pruebas que respalden tales afirmaciones.

Cuando el presidente Petro asumió el cargo en agosto de 2022, Colombia, aunque imperfecta, era reconocida y elogiada internacionalmente por sus esfuerzos para acoger a los venezolanos. Ahora ocurre lo contrario. Debido a las acciones (o la falta de ellas) del gobierno de Petro, los migrantes venezolanos en Colombia sufren una creciente injusticia en forma de vulnerabilidad e inestabilidad jurídica, violencia, xenofobia y explotación. Peor aún, es dudoso que estén preparados para acoger la nueva ola proyectada de migrantes venezolanos. Sin embargo, a pesar del sombrío panorama, estas palabras buscan inspirar acciones para que las experiencias de los migrantes mejoren y Colombia pueda volver a ser un modelo de justicia migratoria.