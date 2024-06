Invitan a convertirse en super héroe donando sangre

La Red de Donantes de Sangre de Fundación LASO, organización sin fines de lucro dirigida por la periodista y emprendedora Lorenny Solano, anunció la Jornada Especial de Donación de Sangre que celebrarán el próximo viernes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre en Downtown Center Santo Domingo.

Bajo el lema «Conviértete en un héroe de la vida real´´, Red de Donantes de Sangre motiva a las personas que están en condiciones de donar sangre a participar de una experiencia enriquecedora, inspiradora y alegre que contribuye a salvar vidas.

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, Red de Donantes de Sangre estará transmitiendo en vivo por El Nuevo Diario TV, medio oficial de esta campaña de concienciación en donde se sumarán diferentes medios enlazados en cadena de manera simultánea, como Al Tanto TV, LASO TV, RNN canal 27, entre otros.

Red de Donantes ha destacado que los requisitos para donar son; gozar de una buena salud física, tener entre 18 y 65 años, menores de edad deben tener consentimiento de uno de sus padres, dos horas antes no comer nada pesado, no haber padecido toxoplasmosis o meningitis en los últimos meses. No tener o haber padecido: hepatitis, VIH/SIDA, sífilis, o una enfermedad de transmisión sexual, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado cirugías ni padecido accidentes mayores, en los últimos 6 meses. No haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, no haber donado sangre en los últimos dos meses, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales, que hayan pasado tres meses después de haber padecido Covid-19, no padecer: epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas de corazón o cáncer. No estar embarazada o lactando y si tienes tatuajes que haya pasado un año de haberlo realizado antes de ir a donar.

Toda la sangre colectada será distribuida en los diferentes hospitales públicos del país, manejados por el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Regional de Salud Metropolitano, quienes tienen a cargo el personal médico que estará manejando el proceso de donación.

La Red de Donantes de Sangre es una plataforma virtual creada para organizar el sistema de donación de sangre y hemoderivados y que está vinculada al sector público.

Su objetivo principal es promover la donación de sangre, plaquetas y plasma, creando una comunidad de donantes suficientes para suplir la demanda anual de sangre en nuestro país.

Red de Donantes de Sangre no es un banco de sangre, sino un aliado de estos para coordinar a las personas que desean ir a donar, a la vez de gestionarles beneficios a sus miembros para fidelizarlos como donantes voluntarios y recurrentes.

La semana pasada, Red de Donantes de Sangre presentó el programa Embajadores de Vida de Fundación LASO, la vinculación de un grupo de figuras públicas que estarán promoviendo la donación de sangre a través de sus plataformas digitales y medios de comunicación y en las próximas semanas, estarán lanzando la primera fase del proyecto Tecnología que Salva Vidas, que promete ser completamente revolucionario e innovador, pero sobre todo que colocará a la República Dominicana en una posición de avance y modernidad en relación al manejo y transporte de la sangre en situaciones de emergencia.