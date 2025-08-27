iPhone 17: todo lo espectacular que se sabe hasta ahora 

La serie iPhone 17 de Apple presenta una combinación de innovación y refinamiento, con nuevos colores, hardware mejorado y funciones avanzadas que satisfacen a una amplia gama de usuarios.

Con cuatro modelos (iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max), esta línea se basa en el diseño característico de Apple, a la vez que revoluciona la tecnología de los smartphones. Cada modelo incorpora mejoras únicas, lo que garantiza que haya algo para todos.

A continuación, descubre en detalle lo que ofrece la serie iPhone 17.

Puede leer: ¿Cual es el secreto detrás del exitoso lanzamiento del Nintendo Switch 2?

Diseño y construcción

La serie iPhone 17 refina el icónico diseño de Apple con actualizaciones sutiles pero impactantes que mejoran tanto la estética como la funcionalidad:

Materiales: El iPhone 17 y el 17 Pro cuentan con marcos de aluminio resistentes, mientras que el 17 Air presenta un chasis de titanio, que ofrece una sensación premium y mayor durabilidad.

El iPhone 17 y el 17 Pro cuentan con marcos de aluminio resistentes, mientras que el 17 Air presenta un chasis de titanio, que ofrece una sensación premium y mayor durabilidad. Tamaños de pantalla: Las pantallas ligeramente más grandes, desde 6,3 pulgadas en el iPhone 17 hasta 6,9 pulgadas en el Pro Max, ofrecen una experiencia visual inmersiva.

Las pantallas ligeramente más grandes, desde 6,3 pulgadas en el iPhone 17 hasta 6,9 pulgadas en el Pro Max, ofrecen una experiencia visual inmersiva. Mejoras de pantalla: La tecnología ProMotion y los recubrimientos antirreflejos mejoran el brillo y la claridad, especialmente en exteriores.

Además, Apple ha estandarizado los puertos USB-C en todos los modelos, lo que garantiza una transferencia de datos más rápida y una carga más cómoda.

Desempeño y hardware

La serie iPhone 17 incorpora el nuevo chipset A19, que ofrece mayor velocidad de procesamiento y una mayor eficiencia térmica. Estas mejoras de hardware garantizan que los dispositivos satisfagan las necesidades de los usuarios modernos:

RAM: Los modelos estándar incluyen 8 GB, mientras que las versiones Pro cuentan con 12 GB, lo que permite una multitarea fluida y un rendimiento mejorado.

Los modelos estándar incluyen 8 GB, mientras que las versiones Pro cuentan con 12 GB, lo que permite una multitarea fluida y un rendimiento mejorado. Duración de la batería: Mejoras graduales en toda la gama, con capacidades que van desde los 2800 mAh del iPhone 17 Air hasta los 4700 mAh del Pro Max, lo que garantiza un uso más prolongado.

Mejoras graduales en toda la gama, con capacidades que van desde los 2800 mAh del iPhone 17 Air hasta los 4700 mAh del Pro Max, lo que garantiza un uso más prolongado. Conectividad: Los módems 5G y Wi-Fi 7 diseñados por Apple ofrecen un rendimiento inalámbrico más rápido y fiable, ideal para streaming, juegos y productividad.

Estas mejoras están pensadas para los usuarios que priorizan la velocidad, la eficiencia y la fiabilidad en sus dispositivos.

Características de la cámara

La fotografía y la videografía son fundamentales en los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max, que incorporan funciones avanzadas de cámara diseñadas para satisfacer las necesidades tanto de profesionales como de aficionados:

Zoom teleobjetivo 8x: Captura sujetos distantes con una claridad y un detalle excepcionales.

Captura sujetos distantes con una claridad y un detalle excepcionales. Grabación de video 8K: Redefine la calidad del video móvil, ofreciendo una resolución inigualable para los creadores.

Redefine la calidad del video móvil, ofreciendo una resolución inigualable para los creadores. Grabación con doble cámara: Permite el uso simultáneo de las cámaras frontal y trasera, abriendo nuevas posibilidades creativas para la creación de contenido.

Estas características posicionan a los modelos Pro como potentes herramientas para la fotografía y la videografía, ideales para usuarios que exigen imágenes de alta calidad.

Carga mejorada

La tecnología de carga y la compatibilidad con accesorios han mejorado significativamente la serie iPhone 17, lo que refleja el compromiso de Apple con la comodidad del usuario:

Compatibilidad con MagSafe: La carga inalámbrica de 25 W garantiza un suministro de energía más rápido y eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad.

La carga inalámbrica de 25 W garantiza un suministro de energía más rápido y eficiente, reduciendo el tiempo de inactividad. Estándar Qi 2.2: La mayor compatibilidad con accesorios de terceros ofrece mayor flexibilidad a los usuarios.

Estas actualizaciones mejoran la experiencia general del usuario, haciendo que la carga y la integración de accesorios sean más fluidas que nunca.

Colores disponibles

iPhone 17: Disponible en blanco, negro, morado/lavanda, verde y azul claro, con una combinación de tonos clásicos y vibrantes.

Disponible en blanco, negro, morado/lavanda, verde y azul claro, con una combinación de tonos clásicos y vibrantes. iPhone 17 Air: Con acabados en blanco/plata, negro, dorado y azul claro, combina elegancia y versatilidad.

Con acabados en blanco/plata, negro, dorado y azul claro, combina elegancia y versatilidad. iPhone 17 Pro y Pro Max: Disponible en azul, naranja, negro y blanco/plata, con opciones atrevidas y sofisticadas.

La serie iPhone 17 se lanzará el 9 de septiembre, y las reservas comenzarán el 12 de septiembre. La disponibilidad para el público general estará disponible poco después. Aunque aún no se han anunciado los precios oficiales, se espera que el lanzamiento del iPhone 17 implique una reducción de precios para la serie iPhone 16, ofreciendo así más opciones a los compradores con presupuesto ajustado.