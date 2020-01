Irán desconfía de la reacción de EEUU y vuelve amenazar

Irán expresó ayer, jueves, su desconfianza a la reacción relativamente moderada de Estados Unidos a su ataque de la víspera contra una base militar en Irak con tropas estadounidenses y amenazó con más acciones de represalia.

La incertidumbre es alta, debido a que Irán no da por vengado con el ataque del miércoles el asesinato del general Qasem Soleimaní en un bombardeo selectivo estadounidense en Bagdad el pasado viernes, aunque probablemente opte por medidas limitadas que eviten que la tensión derive en una guerra. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Alí Hayizadeh, adelantó que el ataque con misiles contra la base aérea Ain al Asad fue “el comienzo de una operación importante que continuará en toda la región”. No se descarta, por tanto, que Irán de modo directo o a través de aliados en Oriente Medio, como Multitud Popular en Irak y Hizbulá en el Líbano, trate de llevar a cabo nuevas acciones contra EU, ya que su objetivo declarado es que las tropas de ese país abandonen la región. “Nosotros no buscábamos matar a nadie en la operación, pero seguro que muchos murieron, decenas murieron o resultaron heridos”, dijo Hayizadeh.