Irán fracasa en colocar satélite

Un cohete iraní no pudo poner en órbita un satélite el domingo, informó la televisión estatal, el último revés para un programa que, según Estados Unidos, ayuda a Teherán a avanzar en su programa de misiles balísticos.

El lanzamiento ocurrió en el Puerto Espacial Imam Khomeini en la provincia de Semnan, a unos 230 kilómetros (145 millas) al sureste de la capital, Teherán. Sin embargo, un cohete Simorgh o “Fénix“ no pudo poner en órbita el satélite de comunicaciones Zafar 1 debido a falta de velocidad, informó la televisión estatal iraní.

“Los motores de la etapa 1 y 2 del operador funcionaron correctamente y el satélite se separó con éxito de su operador, pero al final de su camino no alcanzó la velocidad requerida para ser puesto en órbita“, dijo a la televisión estatal Ahmad Hosseini, vocero del programa espacial en el Ministerio de Defensa. Pese al resultado, Hosseini dijo que se trató de un logro “notable“ para el programa espacial iraní.

En los días previos al lanzamiento, funcionarios iraníes estuvieron promoviendo la misión. El lanzamiento se planeó a la mitad de las celebraciones por el aniversario en febrero de la Revolución Islámica de 1979. Irán revela rutinariamente logros tecnológicos para sus fuerzas armadas, su programa espacial y sus esfuerzos nucleares durante este tiempo.