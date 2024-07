La actriz de origen ruso había permanecido en silencio sobre su mediática ruptura, pero ahora ya confesó que fue dada a conocer sin su consentimiento.

A días de que Gabriel Soto diera a conocer a través de un comunicado el fin de su relación con Irina Baeva , con quien sostuvo un romance de más de cinco años, ahora la actriz de origen ruso aclara que ella no estuvo de acuerdo en la publicación de dicho comunicado.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo la actriz a la revista ¡Hola! USA.

Respecto a que una supuesta infidelidad por parte de ella habría sido la causa de la sorpresiva ruptura, la actriz de 31 años expresó de manera categórica.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”.

Gabriel Soto e Irina Baeva finalizaron su relación, según anunció Soto a través de un comunicado. La declaración señala que la decisión fue tomada con “profundo respeto y cariño” y pone fin a una etapa caracterizada por el amor y compromiso entre ambos actores.

Gabriel Soto e Irina Baeva iniciaron su romance en 2016. Foto: Getty Images

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”.

El romance entre Soto y Baeva comenzó entre controversias en 2016 durante la grabación de la telenovela Vino el amor. Desde entonces, su relación fue objeto de atención mediática, especialmente tras los rumores de infidelidad que circularon en la revista TVNotas. Por aquel entonces, Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Para reconfortarla ante las críticas, los fans de Irina le hicieron llegar un ramo de tulipanes (Foto: IG irinabaeva)

Tras el anuncio de la ruptura, Baeva compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de un ramo de tulipanes rojos, que recibió de parte de sus clubes de fans. La tarjeta adjunta al ramo expresaba apoyo y orgullo por su trabajo en la obra teatral Aventurera, donde Baeva ha enfrentado críticas recientemente. En su publicación, la actriz agradeció a sus seguidores por su constante apoyo.

“Irina, hoy arranca la nueva etapa de Aventurera y queremos hacernos presente siempre junto a ti. Estamos muy orgullosos de ti y de tu trabajo. A seguir brillando, te queremos mucho”, colocaron en la felicitación.

Asimismo, Irina escribió en la publicación: “Gracias por estar siempre, son las mejores”.

A lo largo de su relación, Baeva y Soto enfrentaron diversas controversias y críticas, pero también contaron con el apoyo de sus respectivos seguidores. Este último gesto de los fans hacia Baeva parece ser una muestra de respaldo emocional tras la reciente separación.