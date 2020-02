Irlanda e Italia amenazada por ebrote de coronavirus

El partido del Seis Naciones Irlanda-Italia, previsto para el 7 de marzo en Dublín, “debería ser pospuesto” debido a los casos de coronavirus en el país transalpino, dijo este martes el ministro de Salud irlandés, Simon Harris.

“La opinión muy clara del equipo de Emergencia de Salud Pública es que este partido no debe jugarse, ya que constituiría un riesgo importante porque un gran número de personas viajaría desde lo que ahora es una región afectada.

Sé que será una gran decepción para muchos, pero es importante que tomemos decisiones en relación con la salud pública por encima de cualquier otra consideración”, señaló Harris a la emisora irlandesa RTE.

Tras estos comentarios, la Unión Irlandesa de Rugby (IRFU) anunció en un comunicado que solicita una reunión urgente con el Ministro sobre el razonamiento específico que subyace al llamamiento a la cancelación del partido Irlanda-Italia Seis Naciones en el contexto de la política general de viajes del gobierno hacia y desde Italia y otros países afectados”.

“Hasta que la IRFU no se haya puesto en contacto con el ministro y no comprenda la política estratégica del Gobierno sobre los viajes hacia y desde Irlanda y la cancelación de las reuniones masivas, no está en condiciones de hacer más comentarios”, agregó