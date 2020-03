Isidoro Santana insta hoteles Estado sean usados para aislar

El economista Isidoro Santana advirtió ayer que el país vive un momento crucial y no es hora de preocuparse porque si la inflación sea 4% o 5%. “Tampoco que si el déficit fiscal, y consiguiente endeudamiento, sea un punto más del PIB. Ya tendremos tiempo de eso”.

Sostiene en un documento que ahora la cuestión es lograr que las personas vulnerables permanezcan en sus hogares y no mueran de hambre.

Enfatizó que las medidas de corte monetario y financiero pueden ser positivas, pero muy poco eficaces, porque poco ganamos con que los bancos tengan mucha liquidez y baja tasa de interés si temen a prestárselo a empresas que no encuentran a quién venderle, o si la propia empresa no lo toma por temor a perderlo.

El exministro de Economía señaló que las medidas fiscales son positivas, pero poco eficaces si son concentradas en el lado tributario. “De hecho, las ya adoptadas, si es que llegan a los pobres, tardará un tiempo. Tienen que venir por el lado presupuestario”.

Sugiere que el Gobierno aumente rápido el gasto en salud, comprar urgente todos los insumos y equipamiento para que los médicos y enfermeras no trabajen a mano pelada, para que la prueba del covid-19 pueda realizarse en todos los hospitales públicos.

Además, que los hoteles del Estado sean dotados de equipamiento mínimo y convertidos en centros de aislamiento de enfermos o sospechosos. Incluso adquirir o arrendar, aunque sea coercitivamente, hoteles privados fuera de los centros turísticos donde el Estado no tenga.

También aumentar el gasto en seguridad social. Para toda la gente pobre que trabaja en el sector informal, acreditarles, por medio de la tarjeta solidaridad, y el bono gas de los choferes, una transferencia monetaria urgente, por un monto equivalente al salario mínimo público, con la condición de no salir de sus casas, excepto a las diligencias previstas. “Esto debe ser por un mes, para evitar que llegue vigente a las elecciones y sea usado como instrumento clientelar”.

Para los que trabajan en el sector formal, propone que sigan cobrando. El Gobierno debe llegar a un acuerdo con Asonahores y otros sectores, para que el fisco les pague la mitad del sueldo de un mes, con la condición de que las empresas cubran la otra mitad y los mantengan en sus nóminas. “O bien el Gobierno les paga un salario mínimo a todos, excepto los altos cargos. Algunas medidas adicionales pueden ser necesarias”.

Dinero para pagar

Santana dijo que para pagar a los que trabajan en el sector formal, el dinero tiene que aparecer, justo cuando menos ingresos fiscales son percibidos. Expresó que el Tesoro puede tomar un préstamo urgente del Banco de Reservas, con refinanciamiento del Central, mientras hace las gestiones para un préstamo global de emergencia, con ayuda del Fondo Monetario y el Banco Mundial.

“Errores se van a cometer, e injusticias también, y lo peor, que algunos vivos terminen sacando provecho personal. La emergencia puede excusar los pecados veniales. Pero ya llegará el momento de que la justicia actúe en casos de corrupción”, sostuvo Santana.