Israel anuncia investigación sobre la toma de decisión en el ataque a hospital de Gaza

El ejército israelí afirmó el martes que su ataque contra un hospital en la Franja de Gaza, en el que murieron cinco periodistas, tenía como objetivo una cámara del movimiento islamista palestino Hamás. El jefe del Estado Mayor lamentó «todo daño causado a civiles» y «ordenó continuar investigando varias lagunas», en particular «el proceso de toma de decisiones sobre el terreno» y «las armas utilizadas para el ataque».

El Jefe del Estado Mayor, el General de División Eyal Zamir, ordenó una investigación del ataque de ayer el Hospital Nasser en Jan Yunis con proyectiles de tanque y no con armas de precisión, tales como francotiradores o drones.

El ejército israelí afirmó el martes que, de acuerdo con una «investigación inicial», el ataque tuvo lugar después de que sus soldados identificaran «una cámara colocada por Hamás en la zona del hospital Nasser, utilizada para observar la actividad de las tropas [israelíes] con el fin de dirigir actividades terroristas contra ellas».

Zamir ordenó una investigación más profunda sobre el proceso de aprobación del ataque, el momento en que se produjo y la toma de decisiones sobre el terreno. Atacar instalaciones sensibles como hospitales requiere la aprobación de un oficial con rango de general, lo que aparentemente no ocurrió en este caso.

El comunicado del ejército menciona que seis de los veinte muertos en el incidente habían sido posteriormente identificados como terroristas.

Las tropas «actuaron para eliminar la amenaza», agregó el ejército en un comunicado.

«Seis de las personas fallecidas eran terroristas» y uno de ellos «participó» en el ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023«, añade el comunicado en referencia al ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.

El Canal 13 de televisión de Israel reveló que, en una grabación por el sistema de comunicación militar, instantes después del disparo, puede oírse al capitán de la división de tanques gritando: “Estúpidos, ¿que han hecho?”, aunque el canal no emitió la grabación.

El primer ministro Benjamin Netanyahu lamentó el trágico accidente ocurrido en el Hospital Nasser de Gaza. “Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás», escribió. “Israel valora la labor de periodistas y del personal médico”, agregó.

Hamás rechazó la declaración del ejército israelí y la calificó de «infundada», según un comunicado del movimiento islamista.

«Se trata de una explicación carente de cualquier prueba, que busca solo escapar a la responsabilidad jurídica y moral de una masacre», indicó el movimiento islamista.