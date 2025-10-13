Abrazo y lágrimas: El emotivo encuentro entre un padre y su hijo cautivo en Gaza tras negociaciones entre Israel-Hamás

Dos almas que se funden en un abrazo tras dos años separadas por la guerra en Medio Oriente ha sido la imagen que ha enternecido las redes sociales este lunes.

Se trata del reencuentro entre Yosef Chaim Ohana y su padre, un momento cargado de emoción luego de que el joven fuera liberado tras haber sido secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova.

En el video que circula en plataformas digitales, se observa cómo su padre, entre lágrimas, corre hacia él y lo abraza con fuerza, mientras Yosef lo sostiene y sonríe, como una llave que encaja por fin en su cerradura ideal.

Los liberados

Un prisionero palestino hace el signo de la victoria tras ser liberado de una prisión israelí como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, a su llegada a la ciudad cisjordana de Ramallah, el lunes 13 de octubre de 2025. (Foto AP/Majdi Mohammed)

Según reportó la agencia EFE, los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya se encuentran en territorio israelí, de acuerdo con la confirmación del Ejército de Israel. Con esta liberación, inicia ahora la fase de entrega de los cuerpos de los 28 rehenes que permanecen muertos en el enclave palestino.

Los liberados son: Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova; así como Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), también tomados como rehenes en ese evento.

Presos palestinos son recibidos tras ser liberados de una prisión israelí tras un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en la ciudad cisjordana de Ramallah, el lunes 13 de octubre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

A ellos se suman Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturados el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su vivienda junto a su esposa y sus hijas gemelas; además de Avinatan Or (32), cuya novia fue rescatada en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

