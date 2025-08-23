Israel mata a 17 palestinos, incluidos 6 niños, en tiendas de campaña

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí bombardeó la madrugada de este sábado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa en Jan Yunis (sur), matando a 17 personas, incluidos seis niños, según una fuente del Hospital Naser.

Entre los fallecidos en este ataque se encuentran los hermanos Awad Hamdan Awad Fujo, de 13 años, y su hermano Abdullah de 10, pero hay también un bebé de seis meses, y otros tres niños de diez, ocho y siete años.

Funeral en Gaza tras un ataque israelí en una imagen reciente. EFE/Ahmad Awad

Además, esta madrugada, un dron israelí bombardeó una casa en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, matando a dos personas, según fuentes del Hospital Al Awda citadas por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Continuos bombardeos en la ciudad de Gaza

En la ciudad de Gaza la situación es desconocida debido a los continuos bombardeos. Ayer, según fuentes médicas, al menos 36 personas murieron en ataques contra esta urbe, que Israel ha asegurado va a invadir militarmente.

Casi la mitad de los hospitales y hospitales de campaña de la Franja se encuentran en la ciudad de Gaza y representan el 40 % de la capacidad total de camas de hospitalización, advirtió ayer la ONU, por lo que una invasión terrestre paralizaría aún más un sistema de salud ya colapsado.

Además, muchos centros médicos en el sur están operando con una capacidad de camas de incluso el 300 %, de acuerdo con fuentes hospitalarias.

En los últimos días el Ejército israelí instó al personal médico de la ciudad de Gaza ha desplazarse y a llevarse a pacientes y su equipo al sur; una demanda a la que el Ministerio de Sanidad gazatí se negó.

Mueren 8 gazatíes, incluidos dos bebés, por hambre

Al menos ocho personas han muerto en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros, según fuentes médicas locales.

«Se registraron ocho nuevas muertes, entre ellas dos niños, en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la desnutrición. Esto eleva el total de víctimas a 281, incluidos 114 niños» desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, detalló este sábado en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí.

Uno de los bebés muertos es la niña Ghadeer Brika, de cinco meses y que falleció ayer en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sufrir «desnutrición severa», confirmó a EFE el doctor Ahmed.

Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

«Murió por falta de leche», declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, a la agencia palestina Wafa, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil (que es altamente nutritiva) en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.

