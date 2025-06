Israel ordena intensificar los ataques contra «objetivos estratégicos» de Irán, que ataca un hospital israelí

Jerusalén/Teherán (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este jueves al Ejército intensificar los ataques contra «objetivos estratégicos» en Teherán, para desestabilizar el régimen persa.

«El primer ministro (Benjamín Netanyahu) y yo hemos ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que intensifiquen sus ataques contra objetivos estratégicos en Irán y contra objetivos gubernamentales en Teherán para eliminar las amenazas al Estado de Israel y socavar el régimen de los ayatolás», anunció Katz en un comunicado.

En referencia al misil que esta mañana impactó contra un edificio del Hospital Soroka en Beersheva, que ha dejado 72 heridos leves, Katz acusó al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, de esconderse en su búnker fortificado mientras «dispara con precisión contra hospitales y edificios residenciales en Israel».

Destrozos causados en un hospital del sur de Israel, tras sufrir el impacto de un misil iraní. EFE/Bomberos del Hospital de Beersheva

Netanyahu: Irán pagará por el ataque al hospital

Por su parte, Netanyahu aseguró que «los tiranos de Teherán» pagarán por lo que han hecho, tras el impacto de un misil iraní en un hospital del sur de Israel.



«Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beerseba y contra la población civil en el centro de Israel. Exigiremos el precio completo a los tiranos de Teherán», escribió el mandatario en redes sociales.

El ataque contra el Soroka provocó graves daños en uno de los edificios del complejo aunque solo algunas personas resultaron heridas leves, según el hospital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que el líder supremo iraní Alí Jameneí, a quien se refirió como «el Hitler moderno», «no debería seguir existiendo», en declaraciones a la prensa desde el centro sanitario.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han recibido instrucciones y saben que, para lograr todos los objetivos, este hombre, sin lugar a dudas, no debería seguir existiendo», dijo Katz, en declaraciones recogidas por medios como The Times of Israel o Ynet.

Antes, el presidente israelí, Isaac Herzog, denunció el ataque contra el hospital que, según el mandatario, ofrece tratamiento a israelíes de todas las religiones como a palestinos, y aseguró que «en momentos como estos, recordamos lo que realmente está en juego y los valores que defendemos».

Al menos seis hospitalizados en Israel por los misiles iraníes

Además del ataque contra el Soroka, se registraron daños en dos puntos del centro de Israel: Jolón, una localidad en el distrito de Tel Aviv, y Ramat Gan, también en las afueras de la misma urbe.



Al menos seis personas están hospitalizadas tras esa oleada de ataques iraníes.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) precisó que en total, 89 personas resultaron heridas en los ataques, aunque la cifra incluye 31 personas que sufrieron caídas al correr a sus refugios y otras 13 que sufrieron ataques de ansiedad.

El centro médico Sheba, ubicado a las afueras de Tel Aviv, dijo esta mañana que estaba tratando a dos personas en «estado crítico» tras los últimos bombardeos.



Otras cuatro personas en estado grave están siendo atendidas en el centro Wolfson de Jolón.

Israel confirma haber atacado un reactor nuclear inactivo Arak

Por otro lado, el Ejército israelí confirmó haber atacado durante la noche un reactor nuclear inactivo en Arak, localizada en el centro de Irán y a unos 250 kilómetros al suroeste de Teherán, con el fin de evitar que sea reactivado.

El ataque de Israel sobre la zona responde a su objetivo de destruir «infraestructura militar«.

Una imagen de satélite facilitada por Maxar Technologies muestra las instalaciones nucleares de Arak, Irán. EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES

Es el séptimo día consecutivo que Israel bombardea Irán desde que en la madrugada del viernes pasado lanzó una extensa ofensiva militar sobre el país persa para evitar que avance en su programa nuclear.

Los ataques, que han diezmado la infraestructura militar y nuclear de Irán, también han dejado cerca de 230 muertos, según las cifras oficiales del Gobierno persa, aunque el número total puede ser más elevado.

Destrucción de los lanzadores de misiles iraníes

El Ejército israelí ha destruido desde el pasado viernes unos 200 lanzadores de misiles iraníes, dos tercios del total de los que dispone Irán, y estima «que aún tiene más de 100, lo que podría dañar muy gravemente a Israel y sus ciudades», dijo un oficial militar israelí en un encuentro virtual con periodistas.

La fuente estimó que hasta el momento, en respuesta a los ataques israelíes en territorio iraní, este país ha disparado 450 misiles a Israel, así como 1.000 drones, en este último caso desde territorio de Irán, pero también desde Irak y «otros sitios».

Según el oficial, Irán tenía unos 2.000 misiles balísticos cuando Israel comenzó la ofensiva contra su territorio, y quería producir «el doble o incluso el triple» en menos de un año.

«El problema de los misiles balísticos se convirtió en una amenaza existencial para Israel», dijo el militar, que aseguró que este jueves la Fuerza Aérea israelí sigue atacando Irán «en varios lugares, sobre todo en Teherán» y sus alrededores.

Explicó que el Ejército israelí llevaba «años» planeando este ataque aéreo a Irán, que se produce a hasta 2.000 kilómetros de territorio israelí, lo que conlleva un reto operativo importante.

