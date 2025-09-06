Israel pide a los residentes afectados por la hambruna que huyan y apunta a más rascacielos en la ciudad de Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El ejército israelí emitió el sábado órdenes de evacuación y atacó edificios de gran altura en la ciudad de Gaza, afectada por la hambruna, y pidió a los palestinos que se trasladen al sur del territorio mientras intensifica las operaciones antes de una nueva ofensiva para tomar la ciudad de casi 1 millón de habitantes.

Los grupos de ayuda advierten que una evacuación a gran escala exacerbaría la crisis humanitaria en la ciudad de Gaza, que según el principal organismo de control del hambre del mundo sufre hambruna como resultado de las restricciones de Israel a los alimentos en el territorio.

La mayoría de las familias ya han sido desplazadas varias veces durante la guerra de casi dos años entre Israel y Hamas y dicen que no les queda adónde ir, ya que el ejército israelí ha bombardeado repetidamente campamentos de tiendas de campaña que había designado como zonas humanitarias.

Algunos palestinos, que a veces no tienen nada que comer durante días seguidos, dicen que son demasiado débiles para desarraigarse nuevamente.

El ejército israelí insta a los palestinos a trasladarse a una «zona humanitaria»

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, instó el sábado a los palestinos a huir al sur de la Franja de Gaza, diciendo en la plataforma de redes sociales X que el ejército había declarado el campamento improvisado de Muwasi y partes de la ciudad sureña de Khan Younis como zona humanitaria.

Compartió un mapa de los vecindarios de Khan Younis dentro de los límites rediseñados de la zona humanitaria, que cubría el distrito donde se encuentra el Hospital Nasser. Israel atacó el hospital la semana pasada en un ataque que mató a 22 personas, incluidos cinco periodistas, entre ellos Mariam Dagga, que trabajaba para The Associated Press y otros medios de comunicación.

Los palestinos podrían conducir desde la ciudad de Gaza a Khan Younis, y la superpoblada comunidad costera de Muwasi al oeste de la ciudad, a través de una carretera designada sin ser registrados, dijo Adraee.

Los grupos de ayuda han dado la alarma sobre la lamentablemente insuficiencia de vivienda, saneamiento, agua y alimentos en Muwasi. Meses de bombardeos han diezmado la infraestructura civil en Khan Younis.

El ejército dijo en un comunicado que trabajaría para proporcionar hospitales de campaña, tuberías de agua y suministros de alimentos dentro de su zona humanitaria recientemente designada.

Naciones Unidas dijo el sábado que su personal permanecería en la ciudad de Gaza para brindar ayuda muy necesaria a los palestinos atrapados en el renovado ataque de Israel contra la ciudad. Dijo que los palestinos que atienden las órdenes de evacuación israelíes deben poder regresar voluntariamente cuando la situación lo permita.

Agotados y desesperados, muchos palestinos dijeron que no empacarán y se irán de nuevo.

«Ningún lugar es seguro en la franja», dijo Ayman Abo Saif, residente de la ciudad de Gaza, y agregó que el aumento de personas desplazadas en el sur superpoblado había hecho que los alquileres se dispararan a más de $ 7 por día por solo 25 metros cuadrados (270 pies cuadrados).

Israel apunta a rascacielos en la ciudad de Gaza

Israel emitió el sábado advertencias de evacuación para dos rascacielos en la ciudad de Gaza y las tiendas de campaña circundantes, y Adraee, el portavoz militar, dijo que los edificios eran objetivos porque Hamas tenía infraestructura dentro o cerca de ellos. Hamas no comentó sobre las acusaciones.

Poco después, Adraee dijo que los militares habían atacado uno de los edificios. No hubo información inmediata sobre víctimas.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, publicó un video de la torre colapsando en una enorme nube de humo junto con las palabras: «Continuamos».

El ataque se produce un día después de que Israel atacara otro edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, diciendo que los militantes de Hamas lo usaron para vigilancia, sin proporcionar pruebas. Hamas negó esas afirmaciones.

La nivelación de rascacielos se produce cuando Israel intensifica su ofensiva después de anunciar el mes pasado que planeaba tomar el control de la ciudad más grande del norte de Gaza, donde muchas familias están hacinadas en tiendas de campaña en las ruinas de edificios bombardeados, en un esfuerzo por desalojar a Hamas.

A principios de esta semana, el ejército israelí dijo que ya había tomado el control del 40% de la ciudad.

En el Hospital Shifa en la ciudad de Gaza el sábado, los funcionarios contaban los muertos y atendían a los heridos de los bombardeos israelíes del día anterior.

Dijeron que 15 personas habían muerto, incluida una familia de cinco personas cuyo apartamento fue destruido en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados Shati de la ciudad y civiles muertos por disparos israelíes mientras buscaban ayuda cerca del cruce Zikim entre la Franja de Gaza e Israel.

Más de 2.000 palestinos han muerto mientras buscaban ayuda en puntos de distribución o a lo largo de las rutas de convoyes de la ONU, informa el Ministerio de Salud de Gaza, muchos de ellos por fuego israelí.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los muertos el viernes.

Familias de rehenes israelíes apelan a Trump

Los israelíes han organizado protestas generalizadas por el renovado ataque militar a la ciudad de Gaza, por temor a que ponga en peligro aún más a los rehenes restantes retenidos en la franja, 20 de los cuales Israel cree que aún están vivos.

Esos temores se intensificaron el viernes cuando Hamas publicó un video de propaganda que mostraba a dos rehenes, Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel, retenidos en la ciudad de Gaza.

Las familias de los rehenes acusaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no priorizar la seguridad de sus seres queridos y pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayude a acelerar la liberación de israelíes en cautiverio de Hamas.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, un grupo que representa a muchas familias de los rehenes, agradeció el sábado a Trump y a su enviado Steve Witkoff por su trabajo en el avance de las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas. La declaración los elogió por su «determinación, coraje y compasión inquebrantables».

Sin embargo, a pesar de todos sus llamamientos, una tregua duradera ha resultado difícil de alcanzar. Hamas dijo que había aceptado una propuesta de alto el fuego de los mediadores árabes el mes pasado. Israel aún no ha respondido a la última oferta, prometiendo que la guerra continuará hasta que Hamas se desarme y libere a todos los rehenes israelíes.

También ha insistido en mantener el control de seguridad indefinido del territorio de unos 2 millones de palestinos, una condición inaceptable para Hamas.

La guerra estalló cuando militantes liderados por Hamas invadieron el sur de Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251 el 7 de octubre de 2023. La mayoría han sido liberados desde entonces en ceses al fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes más allá de decir que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos.

