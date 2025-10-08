Israel recuerda 2do año ataque Hamás

  • EFE
Recuerdan familiares muertos en el ataque. AP

Tel Aviv.- EFE

Decenas de miles de israelíes se congregaron ayer, martes, en el parque Yarkón en Tel Aviv, durante el segundo aniversario desde los ataques de Hamás, en un luto que aún tiñe al país a la espera del regreso de los 48 rehenes.

“Nuestros corazones siguen rotos, pero se respira cierta esperanza en el aire. Aunque Netanyahu todavía está a tiempo de arruinarlo todo”, reflexiona Jackson, uno de los organizadores del homenaje no gubernamental promovido por el movimiento Kumu, compuesto por familias afectadas por el 7 de octubre. Tras el escenario, una noria gira iluminada en tonos neón. Israelíes de todo el país acuden a conmemorar el segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que alrededor de 3,800 milicianos del grupo islamista cruzaron la frontera para masacrar las ciudades y pueblos fronterizos.

Alrededor de 1,200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas a la Franja. Todavía permanecen 48 rehenes en manos de las milicias del enclave palestino, de los que Israel estima solo 20 continúan con vida. “Sé que estás sufriendo y no puedo abrazarte. Te oigo susurrar ‘Ven por mí, Mamá’, y no puedo protegerte”, se lamenta sobre el escenario Ana Angrest en un mensaje dedicado a su hijo Natan, quien sigue cautivo. “Pero, mi niño”, continúa Viki Cohen, madre de Nimrod, también secuestrado, “te juro que no voy a rendirme. Una nación al completo sigue sin renunciar a ti. El país por entero sigue luchando por ti».

  Puedes leer: Las 24 horas del 7 de octubre de 2023: los ataques que justificaron la guerra en Gaza 

Sus palabras tienen lugar en el marco del segundo día de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto acerca del plan de Donald Trump sobre el fin de la guerra en Gaza.

Un poco más al sur, en la conocida como la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, cientos de personas se reúnen a la espera de la retransmisión del evento.

Hay abrazos, ceños fruncidos, sonrisas cansadas. Una familiaridad que permite deducir quien acude todos los días.

EFE

EFE

