Israel vuelve a bombardear Gaza dos horas después de la tregua en respuesta a cohetes

Israel bombardea Gaza dos horas después de la entrada en vigor de la tregua a las 19.00 GMT con las milicias palestinas de la Franja, en respuesta al lanzamiento de dos cohetes después de la hora límite de alto el fuego mediado por Egipto.

“El Ejército está en estos momentos atacando la Franja de Gaza”, confirmó en un breve comunicado un portavoz militar.

Técnicamente ambas partes han violado la tregua que ponía fin a cinco días de escalada bélica, en la que han muerto 34 gazatíes -uno de ellos en Israel- y una anciana israelí.

El acuerdo, logrado con la mediación de Egipto, incluye el compromiso de “dejar de atacar a civiles y casas”, y entró en vigor a las 22.00 hora local (19.00 GMT).

Aunque no se ha cumplido el alto el fuego, no es descartable que las partes se contengan durante la noche y no retomen la escalada, desatada el pasado martes cuando Israel emprendió la operación “Escudo y Flecha” con el objetivo de matar a altos cargos de la Yihad Islámica.

Muhamed al Hindi, un alto líder de la Yihad Islámica Palestina (YIP) que estaba en El Cairo, dijo que su organización -considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea- “respetará el acuerdo de alto el fuego mientras el enemigo israelí se adhiera a él».

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, agradeció a Egipto y confirmó que su país aceptó un alto el fuego, pero advirtió de que “seguirá haciendo lo que sea necesario para defenderse” si recibe nuevos ataques.

El anuncio fue difundido al mismo tiempo que una ráfaga de cohetes era lanzada desde la Franja de Gaza, a lo que el Ejército israelí respondió, casi inmediatamente, con nuevos bombardeos sobre el enclave, rozando la hora de entrada el vigor de la tregua.

“Como respuesta a los cohetes, la aviación israelí atacó cinco lanzacohetes ocultos y un puesto militar utilizado como instalaciones de entrenamiento de la organización terrorista” YIP, indicó un portavoz del Ejército israelí sobre el último bombardeo previo a la tregua, rota a las dos horas.

Las medidas excepcionales, como restricción de movimiento y de reunión para los israelíes que viven 40 km alrededor de la Franja de Gaza, continuarán hasta el lunes en la tarde, pero las autoridades no han anunciado cuándo reabrirán la frontera con Gaza, algo vital para reabastecer servicios básicos en el empobrecido enclave.

El único generador eléctrico de la Franja, donde viven 2,5 millones de habitantes, estaba a punto de quedarse sin combustible, mientras los hospitales no se daban abasto y uno de ellos sufrió graves daños.

Los destrozos en infraestructura son cuantiosos, pues cien edificios quedaron destrozados en el enclave, muchos de ellos habitacionales, y el único hospital del centro del enclave ha sufrido severos daños.

Los rumores de un inminente alto el fuego, mediado por Egipto, la ONU y Catar, circulaban desde hace varios días, pero ambas partes del conflicto aseguraban que las negociaciones se tornaban “muy difíciles”, aparentemente por la negativa israelí a frenar los asesinatos de altos mandos de la YIP.

El grupo ha perdido a 18 milicianos, entre ellos 6 altos mandos.

Desde el martes, el Ejército ha atacado con éxito 371 objetivos de la YIP -incluyendo domicilios de sus miembros e instalaciones militares-, mientras que el grupo islamista ha disparado 1.234 proyectiles desde la Franja -cohetes y morteros- la mayoría de los cuales cayó en terreno despoblado o fue interceptado por el sistema antiaéreo.

Un total de 33 gazatíes murieron dentro de la Franja -al menos 15 civiles incluyendo 7 niños- y 147 resultaron heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del enclave.

Del lado israelí, hubo dos víctimas mortales- una anciana murió el jueves cuando un cohete impactó contra su edificio en Rehovot, y un gazatí con permiso de trabajo en Israel hoy por impacto de metralla mientras pastoreaba cerca del enclave.