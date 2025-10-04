Israel y Hamás a favor de plan paz de Trump

Una familia observa los restos de su hogar luego de un ataque de Israel en Gaza. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes a Israel detener los bombardeos en la Franja de Gaza después de que Hamás dijera que había aceptado algunos elementos de su plan para poner fin a la guerra que comenzó hace casi dos años.

Hamás indicó que estaba dispuesto a liberar a cautivos y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requieren más consultas entre los palestinos. Altos funcionarios de Hamás insinuaron que todavía había grandes desacuerdos que requerían más negociaciones.

La respuesta de Hamás no cumplió con las exigencias del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que el grupo se rinda y deponga las armas. Pero Trump dio la bienvenida a la respuesta de Hamás. “Creo que están listos para una paz duradera”, comentó. «Israel debe detener inmediatamente el bombardeo de Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida. En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en discusiones sobre los detalles a resolver», escribió Trump en redes sociales.

Hamás dijo que los aspectos de la propuesta que tocan el futuro de la Franja de Gaza y los derechos palestinos deben decidirse sobre la base de una “posición palestina unánime” alcanzada con otras facciones y basada en el derecho internacional.

La declaración tampoco menciona el desarme de Hamás, una demanda clave de Israel incluida en la propuesta de Trump.

Los principales mediadores, Egipto y Qatar, acogieron con satisfacción los últimos acontecimientos. Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, dijo que “continuarán las conversaciones sobre el plan”.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que éste “insta a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en Gaza”. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, escribió en redes sociales que “la liberación de todos los rehenes y el alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano”.

La principal organización que representa a las familias de los cautivos israelíes afirmó que la exigencia de Trump de detener los combates “es esencial para evitar daños graves e irreversibles a los rehenes”. Instó a Netanyahu a “iniciar de inmediatas negociaciones efectivas y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa”.

Reacción de Israel

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar “inmediatamente” la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes “a la luz de la respuesta de Hamás». “Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra”, afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.