Israel y Hamás pactan bajar combates y liberar rehenes

WASHINGTON.- AP

Israel y Hamás han acordado pausar los combates en Gaza y liberar al menos a algunos cautivos como parte de un acuerdo propuesto por Estados Unidos, lo que representaría el mayor avance de los últimos meses para dar fin a la guerra en el territorio palestino.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales. “Todas las partes serán tratadas de manera justa”.

Habla Hamás

Hamás dijo por su cuenta que había acordado un trato que llevará al fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes, la entrada de ayuda a Gaza y el intercambio de cautivos.

Hamás instó a Trump ya los mediadores a garantizar que Israel implemente todas las disposiciones del acuerdo “sin desmentidos ni retrasos en la implementación de lo acordado”.

Hamás planea liberar este fin de semana a los 20 rehenes que aún están vivos, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza.

Si bien aún hay muchos interrogantes, las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. La guerra en Gaza ha provocado protestas mundiales y le ha granjeado a Israel señalamientos generalizados de cometer genocidio, los cuales rechazan. Israel está más aislado de lo que ha estado en décadas. El sueño de los palestinos de un Estado independiente parece más remoto que nunca a pesar de que varios países occidentales han dado su reconocimiento al Estado de Palestina.

El acuerdo se concretó en Egipto después de días de negociaciones centradas en un plan de paz de Trump que él espera resulte en un fin a la guerra.