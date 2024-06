Italia multa con 3,5 millones a Meta por prácticas engañosas sobre Facebook e Instragram

Roma, 5 de Junio (EFE).- La Autoridad italiana Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia ha impuesto una multa de 3,5 millones de euros a Meta por dos prácticas comerciales engañosas en relación con la creación y gestión de cuentas en las redes sociales Facebook e Instagram.

La sanción a Meta Platforms Ireland Ltd. y a su empresa matriz, Meta Platforms Inc, se debe a que “en el proceso de registro en Instagram, los usuarios no recibieron información clara sobre la recogida y el uso de sus datos con fines comerciales”, señaló la AGCM en su web.

La Autoridad constató que Meta “no informó inmediatamente a los usuarios registrados en Instagram a través de la web del uso de sus datos personales con fines comerciales».

Además, en el caso de la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram, “no se facilitaron comunicaciones útiles para posibles objeciones”, se añade.

“En particular, Meta no indicaba cómo decide suspender las cuentas de Facebook (si como resultado de un control automatizado o ‘humano’) y no facilitaba a los usuarios de Facebook e Instagram información sobre la posibilidad de impugnar la suspensión de sus cuentas (pueden dirigirse a un órgano extrajudicial de resolución de litigios o a un juez)”, indica

Y también “preveía un plazo breve (30 días) para que el consumidor impugnara la suspensión”, según la AGCM, que destacó que “Meta puso fin a estas dos prácticas en el curso del procedimiento».