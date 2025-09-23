Italia realiza el primer vuelo comercial con transporte de perros de gran tamaño

La aerolínea ITA Airways realizó este martes el primer vuelo en Italia con perros de gran tamaño en cabina, un paso inédito en el transporte aéreo de mascotas que contó con la presencia del vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, informaron la compañía y la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ENAC).

El trayecto, entre Milán y Roma, incluyó a dos perros que viajaron junto a sus dueños en asientos reservados en la primera y última fila del avión, sin necesidad de transportín.

“Les presento a Moka, una labradora de 11 años. Hoy se celebra el primer vuelo con perros de hasta 25 kg en un avión de ITA, de Milán a Roma, con la garantía de que todos a bordo estarán cómodos y completamente seguros. Una batalla por el sentido común, un punto de inflexión para millones de pasajeros. ¡Promesa cumplida!”, escribió Salvini en su cuenta de X.

Con esta medida, ITA Airways se convierte en la primera compañía italiana en aplicar las nuevas disposiciones, que buscan definir estándares normativos, operativos y de seguridad para permitir que los pasajeros viajen con sus mascotas.

La iniciativa se suma a otras normas previas de la aerolínea, como la ampliación desde junio de 2024 del espacio a bordo en todos los vuelos nacionales y el aumento del peso permitido para animales en cabina, que pasó de 8 a 10 kilos, más los 2 kilos del transportín, según informaron las autoridades aéreas.

En el trayecto también estuvo el presidente de ITA Airways, Sandro Pappalardo, quien se mostró “realmente orgulloso” porque la compañía se sitúe “a la vanguardia entre los operadores europeos». “Esta iniciativa no es solo una nueva oportunidad comercial o un cambio operativo, sino una verdadera revolución cultural que pone en el centro el respeto, el cuidado y la inclusividad”, agregó.

Por su parte, el presidente de ENAC, Pierluigi Di Palma, que también estuvo en el vuelo, destacó la importancia de “hacer volar a los animales domésticos junto a sus dueños y no más en la bodega, reconociéndolos como verdaderos miembros de la familia».

La medida se enmarca en la flexibilización de las normas adoptada en los últimos meses por el Ministerio de Transportes, con el visto bueno de la ENAC, que permite a los perros de gran tamaño viajar en cabina en lugar de en la bodega.