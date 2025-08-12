Ito Bisonó asegura RD «continua atrayendo inversion extranjera» en medio de tensión mundial

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó afirmó que República Dominicana sigue siendo uno de los países con mejor desempeño, proyectando un crecimiento para este año, según datos oficiales, de 3.5% y continua atrayendo inversión extranjera.

Dijo que esto a pesar que la economía mundial enfrenta cambios en las políticas arancelarias, conflictos bélicos, tensiones logísticas y un crecimiento global más lento de lo esperado.

Aseguró que la República Dominicana se consolida como un destino seguro, competitivo y confiable para el capital internacional. En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los US$417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21%.

Expresó que RD continúan con una política para atraer más inversión y con agilización de procesos para instalar nuevas empresas de zonas francas, la expansión de parques industriales y del fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

Los datos fueron ofrecidos, en el marco de la conmemoración del “Día Nacional de las Zonas Francas”, por Bisonó y la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) Claudia Pellerano, durante el evento “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades 2025”, el cual fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

En el evento, República Dominicana presentó su hoja de ruta para atraer más inversión de empresas extranjeras del sector de semiconductores y ser considerado como un destino ideal y competitivo para su manufactura y ensamblaje.

Esta es la Estrategia Nacional de Fomento de la Industria de Semiconductores (ENFIS) que se sustenta en cuatro pilares: industria de la actualización, gobernanza y política, capital humano y posicionamiento estratégico y promoción.

Estos pilares se refiere a actualizar la industria aprovechando capacidades existentes y ascendiendo en la cadena de valor; fortalecer la gobernanza con normas claras y procesos ágiles; desarrollar capital humano mediante educación técnica y STEM; y posicionar internacionalmente al país para atraer inversión y diversificar cadenas de suministro, consolidando a la República Dominicana como un socio estratégico en manufactura avanzada.

La presentación de la estrategia fue a manos de Ian Steff, presidente y director ejecutivo de Silicon Compass, quien destacó que esta iniciativa estratégica busca consolidar al país como un destino competitivo en la manufactura y ensamblaje de semiconductores. Dicho documento se le entregó ayer de manera oficial al presidente Luis Abinader.

Steff explicó que la estrategia tiene como objetivo posicionar a República Dominicana como un destino confiable, competitivo y seguro para esta industria en todas sus fases investigación, diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas, empaque y logística.

De su lado, Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, destacó que en el último año ha habido una diversificación de las zonas francas, más allá del textil, con productos innovadores poco asociados a este importante sector de la economía, como catamaranes eléctricos, fusibles eléctricos, dispositivos de seguridad como alarmas y cerraduras electrónicas para puertas.



Asimismo, “Por cada empleo directo, se estima la creación de 2.3 empleos indirectos, lo que implica que el impacto total del sector alcanza cerca de 460,000 empleos a nivel nacional, evidenciando su incidencia estructural en el crecimiento económico, la inclusión productiva y la expansión del empleo.”



Durante la actividad, destacó que el sector de Zonas Francas ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales a punto el ministro.