Ito Bisonó resalta lucha contra comercio ilícito y apuesta a la economía naranja

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ito Bisonó, destacó los avances clave en los sectores productos, en el combate al comercio ilícito, la apuesta a la economía naranja y la modernización institucional del ministerio.

Bisonó resaltó en La Mesaza, organizada por GALA Media Group, que la República Dominicana se encuentra en una posición estratégica para aprovechar su cercanía con los Estados Unidos. Enfatizó además el crecimiento de las exportaciones de zonas francas de US$5,000 en 2020 a US$8,600 millones de dólares, así como el crecimiento del empleo en este sector pasando de unos 124,000 en 2020 a casi 200,000 empleos directos al cierre del 2024.

Asimismo, el ministro destacó que las compras de empresas de zonas francas a la industria nacional pasaron de unos RD$80,000 millones en 2020 a RD$155,000 millones de pesos al cierre de 2024, fortaleciendo el encadenamiento productivo y el respaldo a la industria local. Asimismo, señaló que la República Dominicana ha logrado aumentar la inversión extranjera directa, alcanzando en 2024 los US$4,500 millones de dólares, el más alto en tres décadas.

La Mesaza es una iniciativa que reúne a comunicadores, funcionarios, empresarios y líderes de distintos sectores en un diálogo abierto y cercano. En este escenario, Bisonó presentó los principales logros alcanzados por el Ministerio y explicó las oportunidades que el país tiene frente a los cambios globales en la cadena de suministro.

“Estados Unidos es el principal consumidor del mundo y es el país que marca hacia dónde vamos. Hoy esa nación está fabricando semiconductores, pero surge la necesidad de tercerizar el corte, la prueba y el empaque. A eso le llaman nearshoring o friendshoring. ¿Quiénes son esos amigos cercanos? República Dominicana. Dos horas en avión, dos días en barco. Si nos preparamos vamos a generar mayor inversión”, expresó Bisonó, recordando además que el país ya cuenta con una Estrategia Nacional de Semiconductores para insertarse en esta industria.

El funcionario resaltó también la estabilidad económica, social y política del país como una ventaja competitiva frente a otras naciones de la región. Señaló que esta combinación ha permitido atraer confianza de inversionistas y organismos internacionales, y consolidar a la República Dominicana como un destino seguro para la inversión.

Finalmente, valoró el formato de La Mesaza como un espacio que fomenta un diálogo directo y sin formalismos con comunicadores y líderes de opinión. “Aquí uno se siente con la confianza de dar la respuesta con más fluidez, con más libertad, con menos barrera. Y esto es parte de un ejercicio que hay que hacer más regularmente”, apuntó.

Avances institucionales y logros estratégicos del MICM

Durante su intervención, Bisonó también resaltó los avances institucionales que fortalecen al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Subrayó que el MICM ha obtenido cinco certificaciones ISO en áreas de calidad, medio ambiente, compliance, antisoborno y continuidad de negocio, convirtiéndose en un referente de gestión moderna y transparente.

Valoró además el reconocimiento internacional recibido por el Ministerio con el Premio Nacional a la Calidad y la medalla de oro en el Premio Iberoamericano a la Calidad, entregada por el Rey de España el pasado año 2024.

Avances en lucha contra el comercio ilícito

El ministro explicó que desde 2021 se creó una mesa interinstitucional para enfrentar el comercio ilícito, en coordinación con entidades públicas y el sector privado. Como resultado, el país acumula tres años consecutivos sin muertes por alcohol adulterado, un logro sin precedentes en la región. Además, se han incautado más de 135 millones de unidades ilegales, equivalentes a unos 4,500 millones de pesos, de acuerdo con datos del CECCOM, entidad que ha sido fortalecida en capacidades operativas y con mayor cooperación internacional.

Economía naranja y creatividad como motor productivo

Durante su gestión, por primera vez el MICM ha incorporado formalmente a las industrias creativas en su agenda de política pública. En 2021 se lanzó la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, que impulsa sectores como cine, música, diseño, videojuegos y eSports.

Con esta entrega, La Mesaza reafirma su objetivo de propiciar conversaciones auténticas entre representantes del sector público y privado. El encuentro busca generar análisis profundo sobre los temas que marcan la agenda nacional e internacional, manteniendo siempre el toque humano que lo distingue.