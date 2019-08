Ito Bisonó: San Juan de la Maguana volverá a ser el granero del Sur

El precandidato presidencial, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró este fin de semana durante una visita a agricultores en las Matas de Farfán, provincia de San Juan de la Maguana, que los gobiernos de los últimos 20 años tanto del PRD (ahora PRM) y el PLD han abandonado y destruído la agricultura del país incluyendo al granero del sur.

Durantela actividad con agricultores de ese municipio Bisonó explicó que sabe lo que se necesita hacer para relanzar y reactivar la economía en estas provincias productivas. “Yo he hablado con muchos de ustedes (agricultores) y me cuentan que pasan trabajo, denuncian que pierden sus cosechas porque no hay certificación de garantía de germinación en las semillas y el Estado no tiene laboratorios para semillas, no hay peritos agrónomos, desaparecieron las ayudantías de obras públicas y agricultura, no hay financiamientos, asesorías y atenciones para planes de producción ni su seguimiento, el apoyo permanente para el campo no existe”, dijo.

Lamentó que las vías de comunicación como son los caminos vecinales estén “intransitables”, siendo esto un factor importante para dinamizar y movilizar las cosechas en una provincia que era el granero del sur y que además movilizaba a productores de todo el país quienes antes venían a comprar semillas aquí. “Hay que preguntarse qué han hecho los gobiernos de los últimos 20 años en esta provincia, todos los que aspiran en estas elecciones han tenido la oportunidad de hacer algún aporte y aquí vemos el olvido, la miseria y la destrucción. En el 2020 tiene que venir un gobierno diferente y nosotros estamos asumiendo ese compromiso”, agregó.

“Claro que tenemos identificado lo que hay que hacer. Esta es una región competitiva. Podríamos tener más exportación, motivar no solo a los grandes productores, también apoyar a los que tienen menos de 40 tareas para dinamizar la producción y reactivar el encadenamiento productivo”, sostuvo el aspirante presidencial.

“En nuestro gobierno vamos a impulsar la agricultura, la ganadería y la producción como la principal actividad económica de esta zona, a través de ella tenemos una oportunidad única para contribuir a poner fin al hambre y la pobreza de esta provincia que tiene índices de 63 % de pobreza y 23 % de pobreza extrema, y eso se logra bajar dando apoyo financiero, tecnológico, de infraestructura y seguridad para la agroindustria”, puntualizó.