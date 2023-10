El conflicto entre Israel y Palestina se agudiza, dejando una estala de muerte y violencia a su paso, que a entender del catedrático y experto en geopolítica Iván Gatón, tiene que ser abordado con la debida “seriedad y gravedad que implica”.

“Hay que despojarnos de esa visión maniqueísta de que los buenos somos nosotros y que los malos son los otros. No es posible que dos pueblos estén de forma cíclica eliminándose uno a otro”, señala Gatón, durante una entrevista para el Periódico Hoy.

Asegura que el interés del mundo debe estar enfocado en erradicar las causas del conflicto, basados en el derecho internacional, que “es el que marca las pautas para las relaciones entre los pueblos y que, en el mismo, se expresa que debe existir un estado palestino, (aunque) esto no se ha podido concretizar”.

Iván Gatón entiende que el conflicto israelí-palestino debe ser abordado desde su base.

FOTO FUENTE EXTERNA

Asimismo, plantea un escenario que pudiera escalar y afectar a otras naciones, si no se dejan de lado reivindicaciones históricas y religiosas.

“Este es un conflicto que no debe seguir siendo abordado desde la perspectiva de reivindicaciones historias ni religiosas, tiene que ser abordado bajo el marco del derecho internacional y de una sociedad global que necesita tener paz”, sentenció.

Gatón advierte que “el nivel de gravedad y peligrosidad que la situación ha manejado, así como las implicaciones de Irán con apoyo a Hezbolá y Siria, puede lograr que el conflicto escale más allá del espacio geográfico al que ha estado acotado y eso puede tener consecuencias muy negativas para el mundo”.

Esto, en referencia a la amenaza que representa la incursión de Irán en el conflicto, ya que Teherán maneja la entrada del estrecho de Ormuz, canal por el que pasa el 20% del petróleo consumido en el mundo.

Los constantes bombardeos han matado a miles de civiles, luego de la guerra iniciada por el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre.

FOTO FUENTE EXTERNA

“Si ahí sucede algo, los precios del barril de petróleo se van a disparar de una manera nefasta para la economía mundial, que ya viene arrastrando otros problemas”, acotó el maestro.

Daño colateral

Cuando el conflicto ya atraviesa el umbral de los 5,000 muertos tanto de lado israelí como el palestino, nuevos ataques, como el ocurrido la noche del martes en un hospital de Gaza, sumaron unas 500 víctimas más, en medio de acusaciones mutuas entre ambas partes.

En ese sentido, Gatón entiende que la parte civil es la más afectada en este tipo de conflictos, que incluso ha llamado la atención de organismos internacionales por la amenaza de que ambos estados hayan incurrido en crímenes de guerra.

Los hospitales en Gaza están abarrotados mientras la comunidad internacional exige la habilitación de un corredor humanitarip. FOTO BBC MUNDO

“Siempre los civiles, que le llaman daños colaterales, son los que sufren. Hamás es una organización que no ha dudado en utilizar a los civiles y eso es lamentable decirlo, pero es así”, señala. Pero, aunque Israel ha asegurado que no descansará hasta haber aniquilado al grupo militar palestino, el objetivo no es tan fácil de conseguir.

“La eliminación de Hamás es una tarea difícil. Lo que sí estamos es en un escenario de violencia y la violencia siempre trae desgracias; pero esa es una zona que, lamentablemente, pareciera que sus habitantes no quieren llegar a una coexistencia pacífica, que la tuvieron hasta el siglo XIX”, expresa el experto en política internacional.

Hamás ha utilizado a los civiles como escudo, mientras Israel continúa los constantes bombardeos en la Franja de Gaza. FOTO FUENTE EXTERNA

Afirma que “Hamás es un movimiento que tiene una base religiosa y apoyo civil; es decir, (aunque) hay civiles que no lo apoyan, otros sí y eso es más desgracia. El panorama lo que le da ahí para la eliminación de Hamás es más desgracia y si Hamás se queda, también”.

Interlocutores

Mientras el conflicto se cierne en Gaza, la comunidad internacional, bajo el amparo de la ONU continúa arrimándose a un bando u otro, lo que hace aún más difícil una salida armoniosa a la crisis en estos momentos.

“Pido un alto el fuego humanitario inmediato en Medio Oriente para aliviar el épico sufrimiento humano.



Demasiadas vidas – y el destino de toda la región- están en juego”.



— @antonioguterres pic.twitter.com/Fsbs824kH7 — Naciones Unidas (@ONU_es) October 18, 2023

Incluso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó este miércoles a Israel, donde se comprometió a continuar apoyando a su socio en Oriente Medio, en un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Pese a esta realidad, se hace necesaria la mediación de grandes potencias, para evitar que la crisis continúe escalando y afecte a todo el planeta. Para el maestro Gatón, “los interlocutores válidos para la resolución de ese conflicto son: Estados Unidos, Rusia, Irán, China, Qatar, Arabia Saudita, Jordania y Egipto” y tienen sobre sus espaldas el reto de frenar la escalada histórica, que hoy viven ambos pueblos.