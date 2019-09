J Balvin puso a brillar su arcoíris musical

El cantante colombiano J Balvin decidió iniciar su “Arcoíris Tour” por el Caribe. República Dominicana, específicamente el Palacio de los Deportes en Santo Domingo, fue el segundo escenario que puso en su agenda para presentar a su fanaticada un concierto lleno de colores durante la noche del pasado sábado.

Esta gira de Balvin tiene un sello muy particular, pues el artista se involucró en el concepto y diseño de la escenografía junto a The Squared Division y Friends With You Art Collective, empresas que le ayudaron a crear los elementos que le acompañarán durante este recorrido musical.

El montaje, inspirado en el arte manga y el animé, contó con un muñeco gigante colocado casi en el centro del escenario, luces de múltiples colores, tres pantallas led que cambiaban su diseño, pirotecnia, bailarines y tres músicos, acompañaron a Balvin en la tercera gira de su carrera.

“Reggaeton” fue el tema con el que el artista salió a escena a las 10:16 de la noche, y de inmediato levantó de sus asientos a sus fans de platea y gradas, pues el área del tabloncillo se habilitó para estar de pie.

“República Dominicana… klk”, fue su saludo, y entonces cantó “Machika” con la que se integraron cuatro bailarines con un atuendo en forma de nube, y a seguidas cantó “Con altura”, tema que interpreta junto a la cantante española Rosalía, y “X”, que canta junto a su colega Nicky Jam.

“Buenas noches, República Dominicana, Santo Domingo, mi gente. Aquí estoy desde Medellín, Colombia… quiero saber ¿Cómo están ustedes?” preguntó el artista a sus seguidores, con quienes se mantuvo en total compenetración durante toda la noche.

Aunque Balvin no logró llenar por completo el Palacio de los Deportes, el público que asistió se encargó de hacerse sentir y acompañarle en canciones como “Ginza”, “No es justo”, “Otra vez” y “Ahora dice”.

Su invitado de la noche fue el joven exponente urbano dominicano “El Tonto”, quien cantó su pegajoso y sonado tema “Caliente”.

De su más reciente álbum, “Oasis”, en colaboración con su colega Bad Bunny, interpretó “Mojaíta”, “Yo le llego”, “Qué pretendes” y “La canción”, con esta última aprovechó para acercarse más a sus fanáticas y permitir que algunas tocaran sus manos.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista, aprovechó para hacer un cambio de ropa mientras sonaba la canción “I Like It” y en el escenario hicieron su entrada dos enormes muñecos caricaturescos representando a Cardi B y Bad Bunny, con quienes Balvin interpreta la canción.

Ahora, con el auge de las colaboraciones, J Balvin aprovechó para cantar los temas de algunos ‘featuring” que ha realizado como: “Bonita” (Jowell & Randy), “China” (Anuel AA, Karol G, Daddy Yankee y Ozuna”, “Baila, baila” (Ozuna, Daddy Yankee, Farruko y Anuel AA), “Quiero repetir” (Ozuna), “No me conoce” (Jhay Cortez y Bad Bunny) y “Mi cama” (Karol G).

Balvin, quien se mantuvo paseando todo el escenario, también agregó a su repertorio “Si tu novio te deja sola”, “Sensualidad”, “Ay vamos” y “Contra la pared”. Para el cierre, casi a la medianoche, reservó su hit “Mi gente”.