La relación entre los cantantes urbanos J Balvin y Bad Bunny, cuyos nombres reales son José Osorio y Benito Martínez, respectivamente, ha sido motivo de especulación desde hace varios años.

Los rumores sobre un distanciamiento se intensificaron en 2023, especialmente tras el lanzamiento de la canción Thunder y Lightning del puertorriqueño, donde incluyó el verso: “Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, frase que muchos interpretaron como un comentario en contra del paisa.

En una reciente entrevista en el programa El Vacilón de la Mañana emitido por la emisora Mega de Nueva York, J Balvin abordó directamente el tema y desmintió cualquier enfrentamiento con su colega: “Yo creo que cada uno tiene sus momentos donde se tiene que enfocar en lo suyo. La verdad no tengo nada en contra de Benito (Bad Bunny), cien por ciento, la verdad”.

El reguetonero paisa recordó los inicios de su relación laboral y su colaboración en el álbum Oasis, lanzado en 2019: “Hubo un momento muy bonito donde creamos ese equipo de Oasis team, brutal, un álbum muy chimba, histórico. Nunca se había escuchado una unión así entre un colombiano y un puertorriqueño”.

Aunque admitió que actualmente no mantienen contacto, restó importancia a los rumores. El artista aseguró: “No hablamos, pero yo creo que, seguramente, cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. No hay motivos tampoco”.

A pesar de que actualmente no comparten el mismo nivel de interacción, J Balvin dejó claro en la entrevista que valora positivamente el éxito de Bad Bunny: “Yo celebro el éxito de Benito”.

Las declaraciones del artista paisa generaron reacciones divididas en las redes sociales: “la realidad es que René le nublo la mente a Bad, rompiendo la amistad 😢;” “Benito sabia que era la única competencia había que bajarlo, René y los demás boricuas se portaron mal con Balvin, es otra aura el de José, a seguir adelante, el negocio sigue”; “Está separación me dolió más que la de mis padres 😭”; “fueron el mejor dúo”; “Balvin se sintió incómodo con esa preguntas”.

El álbum Oasis marcó un momento importante en el género urbano, combinando los talentos de J Balvin y Bad Bunny. Con canciones como Qué pretendes, La canción y Un peso, el disco no solo dominó las plataformas digitales, también obtuvo reconocimientos como el Billboard Music Award al Top Latin Album en 2020.

Además de Oasis, ambos cantantes ya habían trabajado juntos en éxitos previos como Si tu novio te deja sola (2017) y I like it (Me gusta) junto a Cardi B en 2018. Aquel primer sencillo marcó la participación de Bad Bunny en los Billboard Latin Music Awards, evento en el que expresó públicamente su admiración hacia Balvin: “Respeta y admira lo que hago, y para mí es un honor trabajar con un artista de este calibre”.

Concierto de J Balvin en Medellín

J Balvin recordó con aprecio la colaboración con Bad Bunny en el álbum ‘Oasis’, lanzado en 2019 – crédito captura de video de YouTube



J Balvin confirmó su regreso a ciudad natal con un concierto. El evento, titulado “Made in Medellín – Ciudad Primavera”, se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot.

El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales del cantante, acompañado de un emotivo video en el que expresó su entusiasmo por volver a presentarse en la ciudad que lo vio crecer.

“Han pasado 2,191 días desde la última vez que nos juntamos en la casa. Seis años soñando con este momento, pensando en cómo hacer un concierto, un regreso. Porque esto es volver a casa, a la ciudad que me vio crecer, a la gente que me enseñó a soñar en grande”, escribió el intérprete de éxitos como Mi gente.

En el video promocional del evento, el cantante destacó algunos de los lugares más emblemáticos de Medellín, como el metro cable, las comunas y, por supuesto, el estadio Atanasio Girardot. Además, incluyó testimonios de ciudadanos que resaltaron el impacto del reguetonero en la ciudad y su importancia como embajador de la cultura paisa en el mundo.