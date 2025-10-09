Jacobo Majluta Azar: 91 años del líder que impulsó la estabilidad democrática en RD

Jacobo Majluta Azar: 91 años del líder que impulsó la estabilidad democrática en RD

En el 91 aniversario del nacimiento del expresidente Jacobo Majluta Azar, el Partido Revolucionario Independiente (PRI) llamó a la clase política a seguir sus ideales de construir una República Dominicana más justa, moderna y profundamente democrática.

Trajano Santana, presidente del PRI, recordó que el fundador de esa organización nació el 9 de octubre de 1934.

Dijo que, como líder político y desde la presidencia de la República se destacó por su defensa a la institucionalidad del país y el bienestar de los dominicanos.

Recordó que el extinto líder político asumió la presidencia de la República en un momento de crisis nacional, tras el fallecimiento del mandatario Antonio Guzmán Fernández y desde ese cargo,  impulsó la recuperación económica, la política  social del país y garantizó la estabilidad democrática e institucional.

“El presidente Majluta lideró la reunificación del pueblo dominicano y garantizó una transición democrática ejemplar al juramentar al presidente electo, doctor Salvador Jorge Blanco, el 16 de agosto de 1982”, expresó Santana.

Aseguró que Majluta Azar, ex vicepresidente de la República y ex presidente del Senado, fundó el PRI amparado en los principios de la eficiencia, la institucionalidad y el compromiso con el desarrollo nacional.

“Su pensamiento sigue siendo una guía para quienes creemos en un sistema político eficiente, ético y orientado al servicio público”, afirmó Santana.

Asimismo, aseguró que los hombres y mujeres del PRI continúan trabajando con entusiasmo para mantener vivo su legado.

“Hoy seguimos su ejemplo, trabajando para construir una República Dominicana más justa, moderna y profundamente democrática”, enfatizó.

Trajano Santana reafirmó el compromiso del PRI con los valores que inspiraron la vida pública de Jacobo Majluta.

