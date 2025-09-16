JAD y Proindustria firman acuerdo para fortalecer sostenibilidad en el sector

  Hoy
El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) suscribieron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de fortalecer la competitividad, innovación y sostenibilidad de la agroindustria dominicana, considerada un sector estratégico para la economía y la seguridad alimentaria del país.

El convenio fue rubricado por el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez; el presidente del Consejo de Directores de la JAD, Roberto Serrano; y el presidente ejecutivo de la entidad, Osmar C. Benítez, en un acto celebrado en la sede de la JAD.

El acuerdo establece la creación de programas conjuntos orientados a mejorar el esquema integral de competitividad de las agroindustrias, impulsar la digitalización de procesos, fomentar la investigación y la transferencia tecnológica, así como promover la capacitación técnica de productores y empresarios.

Las partes también coordinarán acciones para articular cadenas de valor, facilitar la inversión nacional e internacional en proyectos de transformación agroindustrial y participar de manera conjunta en ferias, misiones y ruedas de negocios que potencien la apertura de nuevos mercados.

Al tomar la palabra, el director general de Proindustria destacó la relevancia de la alianza y subrayó que “la agroindustria manufacturera es un pilar estratégico de nuestro desarrollo. No solo contribuye al Producto Interno Bruto y a la generación de empleo, sino que fortalece la conexión entre el campo y la ciudad, entre la tradición y la innovación, y entre el esfuerzo de hoy y el bienestar de mañana”.

Asimismo, expresó que “este acuerdo que firmamos hoy establece un camino claro para trabajar juntos: fomentar la inversión, impulsar la competitividad, fortalecer capacidades y promover un desarrollo sostenible que genere impacto real en nuestras comunidades”.

Proindustria se comprometió a ofrecer asistencia técnica preferencial, acciones formativas sobre la Ley 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial, así como a integrar a la JAD en sus programas y actividades. Por su parte, la JAD facilitará capacitaciones especializadas, tarifas preferenciales en servicios de laboratorio y apoyo logístico para actividades conjuntas.

Ambas instituciones acordaron además intercambiar información técnica y de inteligencia productiva, desarrollar programas de innovación con universidades y centros tecnológicos, y promover encadenamientos productivos que conecten a pequeños, medianos y grandes empresarios con el sector industrial.

En tanto, Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, expresó que con la firma de este acuerdo la institución se compromete a ofrecer capacitaciones en materia agroindustrial a las agroindustrias registradas con Proindustria, así como a otorgar una tarifa preferencial de los servicios y el uso de su laboratorio agropecuario y agroindustrial y brindar facilidades logísticas a las agroindustrias en sus procesos de desarrollo.

Benítez destacó que en el país existen casi 2,000 agroindustrias, grandes y pequeñas, muchas de ellas que aún requieren apoyo especializado. “La JAD, junto a Proindustria, asume el compromiso de acompañar a estas agroindustrias en su crecimiento, brindándoles las herramientas necesarias para elevar su competitividad, mejorar la calidad de sus procesos y abrir mayores oportunidades de mercado”, puntualizó.

El convenio tendrá una vigencia de tres años y será coordinado por una comisión mixta encabezada por Ilonka Acosta Coiscou, Directora de Servicios de Apoyo a la Industria de Proindustria, y Ana María Peralta, Directora de Mercados de la JAD.

Con esta alianza, Proindustria y la JAD buscan contribuir al desarrollo económico y social del país, impulsando la agroindustria como motor de generación de empleos, divisas, valor agregado y sostenibilidad en las comunidades rurales.

