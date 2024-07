Jalen Brunson acuerda una extensión de 4 años y 156,5 millones de dólares con los Knicks

Jalen Brunson acordó rápidamente extender su estadía con un equipo de los New York Knicks que ha ido en ascenso desde su llegada.

Brunson obtendrá una extensión de contrato por cuatro años por valor de unos 156,5 millones de dólares con los Knicks, dijo el viernes una persona con conocimiento de los detalles.

Brunson podría haber conseguido un contrato mucho mayor si hubiera esperado un año, pero eligió la prórroga el primer día que estuvo a su disposición en una jugada que supone un beneficio económico para un equipo de los Knicks al que el base ha llevado a la segunda ronda de la Liga. playoffs en ambas temporadas en Nueva York.

El acuerdo fue confirmado a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no había sido anunciado. ESPN lo informó por primera vez, y el agente de Brunson le dijo a la organización que su cliente eligió la extensión en lugar de un contrato de cinco años y $269 millones que podría haber recibido como agente libre en 2025.

Brunson viene de una de las mejores temporadas en la historia de la franquicia, promediando 28,7 puntos y terminando quinto en la votación para el premio MVP de la NBA.

Eso fue mucho más de lo esperado cuando la ex selección de segunda ronda firmó con los Knicks en 2022, y los críticos se preguntaron si un jugador que había sido principalmente suplente en Dallas valía más de $100 millones.